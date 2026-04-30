Baader Bank erzielt robustes Q1-Ergebnis vor Steuern im Konzern
Die Baader Bank startet mit soliden, aber gemischten Kennzahlen ins Jahr 2026: sinkende Aufwendungen, wachsendes Kundenvolumen – bei rückläufiger Profitabilität.
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- Das Ergebnis vor Steuern im ersten Quartal 2026 beträgt EUR 17,9 Mio., im Vergleich zu EUR 20,8 Mio. im Vorjahr.
- Die Gesamtaufwendungen sind um 5 % auf EUR 58,4 Mio. gesunken, hauptsächlich durch niedrigeren Vorsorgeaufwand.
- Die Bilanzsumme der Baader Bank ist auf EUR 3,7 Mrd. gestiegen, das Eigenkapital auf EUR 245,4 Mio. erhöht.
- Das Handelsgeschäft konnte im Q1 2026 auf EUR 34,8 Mio. gesteigert werden, trotz Volatilität an den Börsen.
- Die Anzahl der B2B2C-Kunden wuchs um ca. 100.000, das betreute Kundenvolumen stieg um EUR 7,5 Mrd. auf EUR 40,7 Mrd.
- Die Eigenkapitalrendite nach Steuern ist auf 21,4 % gesunken, das Ergebnis je Aktie beträgt EUR 0,26.
Der Kurs von Baader Bank lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 6,8100EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -0,15 % im
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21 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 6,8000EUR das entspricht einem Minus von -0,15 % seit der Veröffentlichung.
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