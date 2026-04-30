Drägerwerk: Starkes erstes Quartal 2026 – Aktien legen zu
Dräger startet 2026 mit Rückenwind: Auftragseingang, Umsatz und EBIT legen deutlich zu, beide Segmente wachsen – und der Ausblick für das Gesamtjahr bleibt optimistisch.
Foto: Drägerwerk AG
- Der Auftragseingang im ersten Quartal 2026 stieg währungsbereinigt um 3,4 % auf 864,7 Mio. Euro, mit besonderem Wachstum in Deutschland
- Der Umsatz erhöhte sich um 6,9 % auf 755,9 Mio. Euro, wobei beide Segmente (Medizintechnik und Sicherheitstechnik) wieder zulegten
- Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) verbesserte sich deutlich auf 17,9 Mio. Euro, verglichen mit 0,4 Mio. Euro im Vorjahr, und die EBIT-Marge stieg auf 2,4 %
- Das Segment Medizintechnik verzeichnete ein währungsbereinigtes Umsatzwachstum von 5,4 %, das Segment Sicherheitstechnik wuchs um 8,8 %
- Die Bruttomarge stieg um 0,5 Prozentpunkte auf 46,3 %, hauptsächlich durch Margenverbesserungen in der Medizintechnik
- Für 2026 erwartet Dräger einen Umsatzanstieg von 1,0 bis 5,0 % (währungsbereinigt 2,0 bis 6,0 %) und eine EBIT-Marge von 5,0 bis 7,5 %.
Der Kurs von Draegerwerk lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 88,60EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -0,23 % im
Minus.
14 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 88,55EUR das entspricht einem Minus von -0,06 % seit der Veröffentlichung.
Der Index SDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 17.593,10PKT (+0,15 %).
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