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    SURTECO GROUP SE: Starkes Q1 mit 208,4 Mio. € Umsatz und 26,7 Mio. € EBITDA

    SURTECO startet 2026 mit rückläufigem Umsatz, aber deutlich verbesserter Profitabilität und Rückkehr in die Gewinnzone – ein starkes Signal in einem herausfordernden Umfeld.

    SURTECO GROUP SE: Starkes Q1 mit 208,4 Mio. € Umsatz und 26,7 Mio. € EBITDA
    Foto: adobe.stock.com
    • SURTECO startete das Geschäftsjahr 2026 mit einem Umsatz von 208,4 Mio. € und einem EBITDA adjusted von 26,7 Mio. €, was eine Margensteigerung auf 12,8 % bedeutet.
    • Im Vergleich zum Vorjahr (222,3 Mio. € Umsatz) ist der Umsatz leicht rückläufig, die Profitabilität konnte jedoch verbessert werden.
    • Der Konzern erzielte im ersten Quartal 2026 einen Gewinn von 1,3 Mio. €, nach einem Verlust von -5,1 Mio. € im ersten Quartal 2025.
    • Für das Gesamtjahr 2026 erwartet SURTECO einen Umsatz zwischen 780 und 830 Mio. € und ein EBITDA adjusted zwischen 70 und 90 Mio. €.
    • Das EBITDA reported stieg im ersten Quartal 2026 um 20 % auf 23,5 Mio. €, was die positive Entwicklung trotz Umsatzrückgang unterstreicht.
    • Trotz wirtschaftlicher Herausforderungen zeigt sich SURTECO stabil und profitabel, was durch die Rückkehr in die Gewinnzone im ersten Quartal bestätigt wird.

    Der nächste wichtige Termin, SURTECO GROUP SE veröffentlicht die Mitteilung zum ersten Quartal 2026, bei SURTECO GROUP ist am 30.04.2026.

    Der Kurs von SURTECO GROUP lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 10,175EUR und hat sich im Vergleich zum Vortag nicht verändert.
    20 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 10,125EUR das entspricht einem Minus von -0,49 % seit der Veröffentlichung.


    SURTECO GROUP

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