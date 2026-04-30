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    Delivery Hero: Q1-GMV-Boost durch Everyday-Apps & Quick Commerce

    Delivery Hero startet dynamisch ins Jahr 2026: Starker GMV-Anstieg, boomender Quick Commerce und KI-Innovationen treiben Wachstum und bestätigen die ambitionierte Prognose.

    Delivery Hero: Q1-GMV-Boost durch Everyday-Apps & Quick Commerce
    Foto: Paul Zinken - dpa-Zentralbild/dpa
    • Der GMV von Delivery Hero stieg im Q1 2026 um 8,8% auf 12,5 Mrd. Euro, nach 7,9% in Q4
    • Der Gesamtumsatz der Segmente erhöhte sich um 17,8% auf 3,7 Mrd. Euro
    • Quick Commerce macht jetzt 18% des GMV aus und wuchs um 30% im Vergleich zum Vorjahr
    • Das Unternehmen bestätigt die Prognose für 2026: GMV-Wachstum von 8-10%, Umsatzsteigerung von 14-16%, bereinigtes EBITDA von 910-960 Mio. Euro
    • Die Everyday App-Strategie und die Skalierung im Quick-Commerce tragen maßgeblich zum Wachstum bei, mit 55% der Kunden, die mehrere Produktkategorien nutzen
    • Technologische Innovationen wie "Agentic Engineering" und Generative KI verbessern Effizienz und Wachstumspotenzial

    Der nächste wichtige Termin, Q1 2026 Trading Update / Quartalsmitteilung, bei Delivery Hero ist am 30.04.2026.

    Der Kurs von Delivery Hero lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 19,275EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +1,50 % im Plus.
    16 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 19,388EUR das entspricht einem Plus von +0,58 % seit der Veröffentlichung.
    Der Index MDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 29.914,51PKT (-0,57 %).


    Delivery Hero

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    ISIN:DE000A2E4K43WKN:A2E4K4
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