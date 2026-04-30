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    Aixtron sieht durch Optoelektronik für KI-Rechenzentren längerfristig Rückenwind

    Für Sie zusammengefasst
    • Aixtron sieht langfristig Rückenwind durch KI
    • Anlagen für Optoelektronik treiben Wachstumstrend
    • Schwache Nachfrage nach SiC und GaN zu Jahresbeginn
    Aixtron sieht durch Optoelektronik für KI-Rechenzentren längerfristig Rückenwind
    Foto: AIXTRON

    HERZOGENRATH (dpa-AFX) - Der Chipindustrie-Ausrüster Aixtron blickt auch längerfristig optimistisch auf den Rückenwind durch den weltweiten Ausbau der KI-Kapazitäten. Bereits Mitte April hatte das Unternehmen wegen einer starken Nachfrage nach Anlagen für die Optoelektronik die Jahresziele angehoben. Wie Aixtron-Chef Felix Grawert nun am Donnerstag im Zuge der Veröffentlichung der vollständigen Resultate des ersten Quartals betonte, untermauerten die Aufträge auch die Geschäftsperspektiven über das Jahr 2026 hinaus und damit auch "den Beginn eines neuen strukturellen Wachstumstrends." Auf Maschinen im Bereich Optoelektronik werden etwa Laserkomponenten für die Datenübertragung in KI-Rechenzentren hergestellt.

    Während Nachfrage nach solchen Anlagen hoch war, blieb zum Jahresstart im Bereich der Leistungselektronik insbesondere die Nachfrage nach sogenannten SiC-Anlagen schwach, die für GaN-Anlagen hielt sich auf niedrigem Niveau stabil, wie es am Donnerstag weiter hieß. Beides überrascht aber kaum. So bekommt das Unternehmen schon länger die Folgen eher träger Märkte für Leistungshalbleiter auf Basis von Galliumnitrid (GaN) und Siliziumkarbid (SiC) zu spüren. Sie leiden unter einer teils tristen Nachfrage nach E-Autos, Smartphones und Laptops. Längerfristig soll es hier aber auch besser laufen.

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    Die vorläufigen Resultate des ersten Quartals sowie den neuen Jahresausblick bestätigte Aixtron am Donnerstag./mis/zb

    AIXTRON

    -1,57 %
    -4,23 %
    +33,89 %
    +129,42 %
    +291,57 %
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    +158,33 %
    +925,05 %
    +622,04 %
    ISIN:DE000A0WMPJ6WKN:A0WMPJ
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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur AIXTRON Aktie

    Die AIXTRON Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,18 % und einem Kurs von 44,45 auf Lang & Schwarz (30. April 2026, 07:39 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der AIXTRON Aktie um -4,72 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +32,87 %.

    Die Marktkapitalisierung von AIXTRON bezifferte sich zuletzt auf 4,98 Mrd..

    AIXTRON zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,1500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,3400 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 33,43EUR. Von den letzten 7 Analysten der AIXTRON Aktie empfehlen 4 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 23,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 41,00EUR was eine Bandbreite von -47,70 %/-6,77 % bedeutet.




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    Community Beiträge zu AIXTRON - A0WMPJ - DE000A0WMPJ6

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über AIXTRON. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!

    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Kursentwicklung und Bewertung von Aixtron: Ein vorbörslicher US‑Impulse (u.a. Seagate beat & raise) wird als Auslöser für den Anstieg genannt; Diskussion dreht sich um mögliche Fortsetzung vs. technische Korrektur nach Verdopplung in 2 Monaten. Einige sehen die Aktie als zu teuer und halten Shorts mit Zielen um €40/35, andere nehmen Gewinne mit oder bleiben long.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber AIXTRON eingestellt.

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    dpa-AFX
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    Verfasst von dpa-AFX
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