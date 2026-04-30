Rheinmetall erhält 1,04 Mrd. Auftrag – Hightech für 8.600 Soldaten

Kernbestandteil des Auftrags ist die Modernisierung bestehender Systeme sowie die Neubeschaffung von 237 Zugsystemen. Nach Abschluss der Lieferungen wird die Bundeswehr über 353 Zugsysteme und mehr als 12.000 Einzelausstattungen verfügen; 8.600 Soldatinnen und Soldaten sollen künftig mit IdZ‑ES ausgestattet sein. Ein Zugsystem umfasst typischerweise rund 35 individuelle Soldatenausstattungen sowie Peripherie wie erweiterte IT, Optiken, Optroniken sowie Bekleidungs-, Schutz- und Trageausstattung. Rheinmetall fungiert als Generalunternehmer und bündelt die Leistungen von mehr als 30 Unterauftragnehmern.

Rheinmetall hat einen weiteren Milliardenauftrag von der Bundeswehr erhalten und stärkt damit seine Position als führender Zulieferer für vernetzte Infanteriesysteme. Das Bundesamt für Ausrüstung, Informationstechnik und Nutzung der Bundeswehr (BAAINBw) rief aus einem im Februar 2025 geschlossenen Rahmenvertrag zusätzliche Systeme des Typs „Infanterist der Zukunft – Erweitertes System“ (IdZ‑ES) im Volumen von 1,04 Milliarden Euro ab. Die Beauftragung wurde im April erteilt und wird in den Büchern von Rheinmetall im zweiten Quartal 2026 wirksam. Die Auslieferungen sind für den Zeitraum November 2027 bis Dezember 2029 geplant.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Der Abruf ist Teil eines Rahmenvertrags mit einem maximalen Volumen von 3,1 Milliarden Euro und einer Laufzeit bis Ende 2030, der bereits als größter Beschaffungsvertrag für Soldatensysteme zwischen dem BAAINBw und Rheinmetall gilt. Der Deutsche Bundestag hat vor wenigen Tagen zusätzliche Mittel in Höhe von 1,3 Milliarden Euro für das Projekt bewilligt, was weitere Abrufe wahrscheinlich erscheinen lässt.

Ökonomisch ist der Auftrag für Rheinmetall bedeutsam: Er erhöht die planbare Auslastung und stärkt die Auftragspipeline in einem Umfeld, in dem das Unternehmen wegen zahlreicher Großaufträge – von Panzern über Munition bis zu Satelliten – ohnehin hohe Nachfrage verzeichnet. International wird die Lösung unter dem Namen Gladius 2.0 angeboten; die nun veräußerte Variante ist spezifisch auf die Bedürfnisse der Bundeswehr zugeschnitten. Die eigentlichen Waffen sind hiervon ausgenommen und werden separat beschafft.

Gleichzeitig signalisiert der Deal strukturelle Herausforderungen: Die steigende Bedeutung digital vernetzter Soldatensysteme verlangt umfangreiche Softwareintegration und robuste Lieferketten. Mögliche Engpässe bei Zulieferern, Integrationsaufwand und politische beziehungsweise budgetäre Unsicherheiten könnten Zeitpläne und Margen belasten. Kurzfristig dürfte der Auftrag jedoch den Umsatz und das Auftragsvolumen von Rheinmetall substanziell stützen und die strategische Verankerung des Konzerns im Kernsegment der militärischen Vernetzung weiter festigen.

Die Rheinmetall Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,63 % und einem Kurs von 1.347EUR auf Lang & Schwarz (30. April 2026, 07:40 Uhr) gehandelt.