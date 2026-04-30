Fielmann erzielt Rekordergebnisse 2025 – Wachstum 2026 zwischen 5-7 %

Rekordergebnisse 2025: Umsatz stieg um 7,4 % auf 2,435 Mrd. €, Jahresüberschuss kletterte um 33 % auf 205 Mio. €, und die bereinigte EBITDA‑Marge erreichte konzernweit 23,8 % (Europa 24,8 %), damit wurden die Ziele der Vision 2025 größtenteils erreicht bzw. übertroffen.

Q1/2026 trotz extremer Wetterbedingungen: Umsatz 613 Mio. € (+1,3 %; währungsbereinigt +2,3 %), Deutschland organisch +1,5 %, Spanien +5,2 %, Schweiz +3,0 %, übrige Märkte +9,0 %; US‑Plattform Umsatz 81 Mio. $ (+2,2 %).

Ausblick 2026: Erwartetes Umsatzwachstum 5–7 % auf 2,55–2,60 Mrd. €, bereinigte EBITDA‑Marge rund 23 % (EBITDA ~590–610 Mio. €), bereinigte EBT‑Marge voraussichtlich 12–13 %; Kundenzufriedenheit weiter bei ~90 %.

Marktausbau seit 2019: Marktanteile in allen Kernmärkten erhöht — Deutschland nun 57 % (+4 Prozentpunkte), Spanien 13 % (+3 Prozentpunkte) und auf Kurs zur Marktführerschaft, in den USA Marktführer im Upper Midwest.

Strategische Initiativen: Abschluss der Vision 2025; beschleunigte Expansion, Rollout KI‑gestützter Refraktions‑Technologie in 300 Filialen in Europa, Ausbau der Verfügbarkeit von Sehtests in den USA sowie Ausbau medizinischer Leistungen und des Hörakustik‑Geschäfts im Rahmen der Vision 2035.

Unternehmenskennzahlen und Kundennähe: Rund 24.000 Mitarbeitende, ca. 1.300 Niederlassungen, 30 Mio. Kunden, ~200 Mio. abgegebene Korrektionsbrillen insgesamt und anhaltend hohe Kundenzufriedenheit von rund 90 %.

Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Jahresfinanzbericht, bei Fielmann ist am 30.04.2026.

Der Kurs von Fielmann lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 43,23EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +0,12 % im Plus.

14 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 43,35EUR das entspricht einem Plus von +0,29 % seit der Veröffentlichung.

Der Index SDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 17.593,10PKT (+0,15 %).





