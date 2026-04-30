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    Fielmann erzielt Rekordergebnisse 2025 – Wachstum 2026 zwischen 5-7 %

    Starkes Wachstum, neue Rekorde und klare Zukunftsstrategie: Unser Konzern setzt 2025 Maßstäbe – und startet mit Rückenwind ins Jahr 2026.

    Fielmann erzielt Rekordergebnisse 2025 – Wachstum 2026 zwischen 5-7 %
    Foto: PhotoDesign - stock.adobe.com
    • Rekordergebnisse 2025: Umsatz stieg um 7,4 % auf 2,435 Mrd. €, Jahresüberschuss kletterte um 33 % auf 205 Mio. €, und die bereinigte EBITDA‑Marge erreichte konzernweit 23,8 % (Europa 24,8 %), damit wurden die Ziele der Vision 2025 größtenteils erreicht bzw. übertroffen.
    • Q1/2026 trotz extremer Wetterbedingungen: Umsatz 613 Mio. € (+1,3 %; währungsbereinigt +2,3 %), Deutschland organisch +1,5 %, Spanien +5,2 %, Schweiz +3,0 %, übrige Märkte +9,0 %; US‑Plattform Umsatz 81 Mio. $ (+2,2 %).
    • Ausblick 2026: Erwartetes Umsatzwachstum 5–7 % auf 2,55–2,60 Mrd. €, bereinigte EBITDA‑Marge rund 23 % (EBITDA ~590–610 Mio. €), bereinigte EBT‑Marge voraussichtlich 12–13 %; Kundenzufriedenheit weiter bei ~90 %.
    • Marktausbau seit 2019: Marktanteile in allen Kernmärkten erhöht — Deutschland nun 57 % (+4 Prozentpunkte), Spanien 13 % (+3 Prozentpunkte) und auf Kurs zur Marktführerschaft, in den USA Marktführer im Upper Midwest.
    • Strategische Initiativen: Abschluss der Vision 2025; beschleunigte Expansion, Rollout KI‑gestützter Refraktions‑Technologie in 300 Filialen in Europa, Ausbau der Verfügbarkeit von Sehtests in den USA sowie Ausbau medizinischer Leistungen und des Hörakustik‑Geschäfts im Rahmen der Vision 2035.
    • Unternehmenskennzahlen und Kundennähe: Rund 24.000 Mitarbeitende, ca. 1.300 Niederlassungen, 30 Mio. Kunden, ~200 Mio. abgegebene Korrektionsbrillen insgesamt und anhaltend hohe Kundenzufriedenheit von rund 90 %.

    Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Jahresfinanzbericht, bei Fielmann ist am 30.04.2026.

    Der Kurs von Fielmann lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 43,23EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +0,12 % im Plus.
    14 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 43,35EUR das entspricht einem Plus von +0,29 % seit der Veröffentlichung.
    Der Index SDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 17.593,10PKT (+0,15 %).


    Fielmann

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    ISIN:DE0005772206WKN:577220
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