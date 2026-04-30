Powell-Abgang? Fed-Wechsel treibt Öl, Inflation und Märkte an

Die US-Notenbank dürfte den Leitzins Ende April unverändert belassen, doch der drohende Führungswechsel von Jerome Powell zu Kevin Warsh erhöht die Unsicherheit an den Märkten. DZ-Bank-Analyst Christian Lenk erwartet, dass der Offenmarktausschuss den Zielkorridor für den Tagesgeldsatz bei 3,50–3,75 Prozent belässt und rechnet mit einem nahezu einstimmigen Beschluss; Abweichler, die bereits eine Zinssenkung fordern, sind aber nicht völlig auszuschließen. Die Kerninflation bleibt erhöht, während geopolitische Spannungen im Nahen Osten die Energiepreise treiben und die Gesamtinflation belasten. Der Arbeitsmarkt zeigt mit 178.000 neuen Stellen im März und einer Arbeitslosenquote von 4,3 Prozent weiterhin Widerstandskraft, doch die zugrunde liegende Teuerung bewegt sich nur langsam in Richtung des Zwei-Prozent-Ziels.

Vor diesem Hintergrund geht die DZ Bank davon aus, dass die Fed bis 2026 keine Zinssenkungen vornehmen und erst 2027 vorsichtig lockern wird. In der Kommunikation dürfte die Notenbank verstärkt auf beidseitige Risiken verweisen: Hartnäckige Inflation könnte erneut Raum für Zinserhöhungen eröffnen, während ein deutlicher Abschwung in Konjunktur und Arbeitsmarkt Grundlage für spätere Reduktionen wäre. Powells mögliche letzte Sitzung als Vorsitzender könnte er nutzen, um an das Kernmandat und die Unabhängigkeit der Fed zu erinnern — ein politisch bedeutsames Zeichen. Der potenzielle Wechsel zu Warsh ist allerdings relevant: Seine stärkere Orientierung an alternativen Inflationsmaßen könnte mittelfristig niedrigere Inflationswerte und damit Spielraum für Zinssenkungen rechtfertigen, sofern er im Offenmarktausschuss Mehrheiten organisiert.

Parallel verschärft sich die Lage in Europa: In Spanien stieg die harmonisierte Inflationsrate im April auf 3,5 Prozent, den höchsten Stand seit Juni 2024, getrieben von Energiepreiserhöhungen infolge des Iran-Konflikts. Die Unsicherheit über die Straße von Hormus und mögliche weitere Ölpreisschocks haben zu einer Aufwärtsrevision der Inflationsprognosen geführt; Szenarien reichen laut Ökonomen bis zu einem temporären Höchstwert von 4,8 Prozent im Jahr 2027. EZB-Präsidentin Christine Lagarde betonte, dass höhere Energiepreise zwar die Nachfrage dämpfen könnten, die Zentralbank aber bereit sei, bei anhaltender Teuerung zu handeln. Eurozonen-Daten, die zeitgleich veröffentlicht werden, dürften die nächste EZB-Entscheidung maßgeblich beeinflussen.

An den Märkten spiegelte sich die Unsicherheit: Der Euro fiel kurzfristig auf rund 1,166 Dollar, stabilisierte sich dann leicht. Für Anleger bedeutet die Kombination aus geopolitischem Risiko, anhaltender Inflation und möglichem Fed-Wechsel ein erhöhtes geldpolitisches Risiko, das eine Überprüfung von Duration, Währungspositionen und Energieexposure ratsam macht.

Die Währung EUR/USD wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,08 % und einem Kurs von 1,166USD auf Forex (30. April 2026, 07:41 Uhr) gehandelt.