🥇 SMARTBROKER+ ist Kostensieger in allen getesteten Depotgrößen. Jetzt sparen und Depot eröffnen → 🥇 SMARTBROKER+ ist Kostensieger. Jetzt Depot eröffnen →
    StartseitevorwärtsWährungenvorwärtsEUR/USD WährungvorwärtsNachrichten zu EUR/USD
    101 Aufrufe 101 0 Kommentare 0 Kommentare

    Powell-Abgang? Fed-Wechsel treibt Öl, Inflation und Märkte an

    Powell-Abgang? Fed-Wechsel treibt Öl, Inflation und Märkte an
    Foto: adobe.stock.com

    Die US-Notenbank dürfte den Leitzins Ende April unverändert belassen, doch der drohende Führungswechsel von Jerome Powell zu Kevin Warsh erhöht die Unsicherheit an den Märkten. DZ-Bank-Analyst Christian Lenk erwartet, dass der Offenmarktausschuss den Zielkorridor für den Tagesgeldsatz bei 3,50–3,75 Prozent belässt und rechnet mit einem nahezu einstimmigen Beschluss; Abweichler, die bereits eine Zinssenkung fordern, sind aber nicht völlig auszuschließen. Die Kerninflation bleibt erhöht, während geopolitische Spannungen im Nahen Osten die Energiepreise treiben und die Gesamtinflation belasten. Der Arbeitsmarkt zeigt mit 178.000 neuen Stellen im März und einer Arbeitslosenquote von 4,3 Prozent weiterhin Widerstandskraft, doch die zugrunde liegende Teuerung bewegt sich nur langsam in Richtung des Zwei-Prozent-Ziels.

    Vor diesem Hintergrund geht die DZ Bank davon aus, dass die Fed bis 2026 keine Zinssenkungen vornehmen und erst 2027 vorsichtig lockern wird. In der Kommunikation dürfte die Notenbank verstärkt auf beidseitige Risiken verweisen: Hartnäckige Inflation könnte erneut Raum für Zinserhöhungen eröffnen, während ein deutlicher Abschwung in Konjunktur und Arbeitsmarkt Grundlage für spätere Reduktionen wäre. Powells mögliche letzte Sitzung als Vorsitzender könnte er nutzen, um an das Kernmandat und die Unabhängigkeit der Fed zu erinnern — ein politisch bedeutsames Zeichen. Der potenzielle Wechsel zu Warsh ist allerdings relevant: Seine stärkere Orientierung an alternativen Inflationsmaßen könnte mittelfristig niedrigere Inflationswerte und damit Spielraum für Zinssenkungen rechtfertigen, sofern er im Offenmarktausschuss Mehrheiten organisiert.

    Parallel verschärft sich die Lage in Europa: In Spanien stieg die harmonisierte Inflationsrate im April auf 3,5 Prozent, den höchsten Stand seit Juni 2024, getrieben von Energiepreiserhöhungen infolge des Iran-Konflikts. Die Unsicherheit über die Straße von Hormus und mögliche weitere Ölpreisschocks haben zu einer Aufwärtsrevision der Inflationsprognosen geführt; Szenarien reichen laut Ökonomen bis zu einem temporären Höchstwert von 4,8 Prozent im Jahr 2027. EZB-Präsidentin Christine Lagarde betonte, dass höhere Energiepreise zwar die Nachfrage dämpfen könnten, die Zentralbank aber bereit sei, bei anhaltender Teuerung zu handeln. Eurozonen-Daten, die zeitgleich veröffentlicht werden, dürften die nächste EZB-Entscheidung maßgeblich beeinflussen.

    An den Märkten spiegelte sich die Unsicherheit: Der Euro fiel kurzfristig auf rund 1,166 Dollar, stabilisierte sich dann leicht. Für Anleger bedeutet die Kombination aus geopolitischem Risiko, anhaltender Inflation und möglichem Fed-Wechsel ein erhöhtes geldpolitisches Risiko, das eine Überprüfung von Duration, Währungspositionen und Energieexposure ratsam macht.



    EUR/USD

    -0,02 %
    -0,21 %
    +1,76 %
    -1,64 %
    +2,96 %
    +6,32 %
    -2,92 %
    +1,79 %
    +21,05 %
    ISIN:EU0009652759WKN:965275

    Die Währung EUR/USD wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,08 % und einem Kurs von 1,166USD auf Forex (30. April 2026, 07:41 Uhr) gehandelt.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wO Newsflash
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
    Verfasst von wO Newsflash
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Powell-Abgang? Fed-Wechsel treibt Öl, Inflation und Märkte an Die US-Notenbank dürfte den Leitzins Ende April unverändert belassen, doch der drohende Führungswechsel von Jerome Powell zu Kevin Warsh erhöht die Unsicherheit an den Märkten. DZ-Bank-Analyst Christian Lenk erwartet, dass der Offenmarktausschuss …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     