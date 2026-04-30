Deutsche Bank: Milliarden-Gewinn und Rückkäufe – Börse bleibt skeptisch

Ein zentrales Signal an den Kapitalmarkt ist das laufende Aktienrückkaufprogramm im Volumen von einer Milliarde Euro; bislang wurden seit Beginn des Programms Ende Februar rund 23,3 Millionen Aktien erworben, zuletzt 250.000 Stück in der Woche vom 20. bis 24. April. Die Bank verfolgt nun ein Ausschüttungsziel von 60 Prozent und sendet damit klare Prioritäten in der Kapitalallokation.

Die Deutsche Bank ist mit einem überraschend starken Quartalsstart ins Jahr 2026 gegangen, doch die Börse bleibt skeptisch. Im ersten Quartal erzielte das Haus einen Nettogewinn von 1,9 Milliarden Euro für die Aktionäre, der nach Steuer auf 2,2 Milliarden Euro kletterte; die Erträge stiegen um zwei Prozent auf 8,7 Milliarden Euro. Vorstandschef Christian Sewing sprach von einem „gelungenen Auftakt“ zur nächsten Phase der Konzernstrategie und bekräftigte höhere Ausschüttungen an die Eigentümer.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Segmentseitig trugen vor allem Privatkundenbank und Vermögensverwaltung zum starken Ergebnis bei: Das Vorsteuerergebnis der Privatkundenbank stieg um 39 Prozent auf 681 Millionen Euro, die Vermögensverwaltung verbesserte sich um 37 Prozent auf 279 Millionen Euro. Dagegen schwächten Investmentbanking und Firmenkundengeschäft das Ergebnis; die Investmentbank verzeichnete ein Vorsteuerminus von sieben Prozent auf 1,4 Milliarden Euro, das Unternehmenskundengeschäft verlor ein Prozent auf 623 Millionen Euro.

Die Bank zeigte sich trotz Belastungen robust: Belastend wirkten die Dollarschwäche infolge des Nahost-Konflikts und höhere Rückstellungen für mögliche Kreditausfälle. Die Risikovorsorge stieg auf 519 Millionen Euro (Vorjahr 471 Millionen) und enthält nach Angaben der Bank einen zusätzlichen Puffer für makroökonomische Unsicherheiten.

Die Führung bestätigte die Jahresziele für 2026 – Erträge von rund 33 Milliarden Euro und ein starkes operatives Ergebnis – und sieht sich auf Kurs, den Wachstumspfad nach dem Rekordvorsteuergewinn von 9,7 Milliarden Euro 2025 fortzusetzen. Dennoch dominierte an der Börse Verkaufsdruck: Die Aktie drehte nach anfänglichen Gewinnen ins Minus, Investoren bleiben auf der Suche nach anhaltender Ertragsdynamik und Bewertungsberuhigung. Analysten wie Goldman Sachs halten die Einstufung auf „Neutral“ mit Kursziel 34,50 Euro, was die Zurückhaltung in den Märkten unterstreicht.

Trotz der positiven operativen Entwicklung betonen Marktteilnehmer, dass die Nachhaltigkeit des Ergebnisses von der Entwicklung im Investmentbanking und von Währungsbewegungen abhänge. Die Bank betont, Investitionen aus Effizienzgewinnen finanziert und ihre Kapitalbasis bewahrt zu haben, was Spielraum für Dividenden und Rückkäufe lasse. Die jüngsten Meldungen an die US-Behörde (Form 6-K) und die detaillierten Rückkaufberichte sollen Transparenz schaffen. Anleger prüfen jedoch, ob die angekündigten Ausschüttungen dauerhaft refinanzierbar sind, oder ob eine Verschiebung auf künftige Quartale zu Kurskorrekturen führen könnte. Im Kern bleibt die Deutsche Bank profitabel, aber Anleger fordern nachhaltige Beweise weiterhin.

Die Deutsche Bank Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,52 % und einem Kurs von 26,41EUR auf Lang & Schwarz (30. April 2026, 07:42 Uhr) gehandelt.