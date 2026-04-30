Großbank ING verdient mehr als gedacht - Weiterer Aktienrückkauf

+100 % und mehr möglich

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur ING Group Aktie

Die ING Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,75 % und einem Kurs von 23,87 auf Lang & Schwarz (30. April 2026, 07:42 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der ING Group Aktie um -1,01 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +10,49 %.

Die Marktkapitalisierung von ING Group bezifferte sich zuletzt auf 69,65 Mrd..

ING Group zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,0900. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,5500 %.

Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 28,22EUR. Von den letzten 9 Analysten der ING Group Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 27,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 29,00EUR was eine Bandbreite von +13,34 %/+21,73 % bedeutet.