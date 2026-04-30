Großbank ING verdient mehr als gedacht - Weiterer Aktienrückkauf
- Überraschend hohe Zinseinnahmen als Startvorteil
- Gewinn 1,56 Milliarden Euro und sieben Prozent
- Zinsüberschuss stieg zwölf Prozent auf 4,1 Mrd
AMSTERDAM (dpa-AFX) - Überraschend hohe Zinseinnahmen haben der niederländischen Großbank ING einen guten Start ins Jahr beschert. Unter dem Strich stand ein Gewinn von 1,56 Milliarden Euro und damit sieben Prozent mehr als ein Jahr zuvor, wie der Mutterkonzern der gleichnamigen deutschen Direktbank am Donnerstag in Amsterdam mitteilte. Analysten hatten mit rund 100 Millionen weniger gerechnet. Bankchef Steven van Rijswijk sieht das Geldhaus damit auf dem Weg zu seinen Jahreszielen. Zudem kündigte er einen weiteren Aktienrückkauf über eine Milliarde Euro an.
Im ersten Quartal steigerte die ING ihren Zinsüberschuss um zwölf Prozent auf knapp 4,1 Milliarden Euro und damit stärker als von Experten erwartet. Die gesamten Erträge wuchsen jedoch nur um gut drei Prozent auf 5,8 Milliarden Euro. Zugleich legte die Bank mit 346 Millionen Euro etwas mehr Geld für drohende Kreditausfälle zurück als im Vorjahreszeitraum./stw/zb/stk
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur ING Group Aktie
Die ING Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,75 % und einem Kurs von 23,87 auf Lang & Schwarz (30. April 2026, 07:42 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der ING Group Aktie um -1,01 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +10,49 %.
Die Marktkapitalisierung von ING Group bezifferte sich zuletzt auf 69,65 Mrd..
ING Group zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,0900. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,5500 %.
Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 28,22EUR. Von den letzten 9 Analysten der ING Group Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 27,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 29,00EUR was eine Bandbreite von +13,34 %/+21,73 % bedeutet.
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Community Beiträge zu ING Group - A2ANV3 - NL0011821202
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Oh, lecker Dividende nächste Woche...
Keine Sorge. Meldung der Divizahlung war heute im ekektronischen Postfach drin. Kohle "rollt" an...
Lt. Calendar 11.8.