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    Airbus schockt Anleger: Gewinn stieg, doch EBIT bricht massiv ein

    Airbus schockt Anleger: Gewinn stieg, doch EBIT bricht massiv ein
    Foto: João Macedo - stock.adobe.com

    Airbus hat mit den Zahlen zum ersten Quartal 2026 auf den ersten Blick überzeugt: Der Konzernüberschuss stieg auf 586 Millionen Euro und übertraf damit den Konsens von 271 Millionen Euro deutlich. Auch der auf die Aktie entfallende Gewinn von 0,74 Euro lag erheblich über den Erwartungen von 0,46 Euro, während der Umsatz mit 12,7 Milliarden Euro in etwa den Prognosen entsprach. Dennoch fällt die Einschätzung der Analysten ambivalent aus.

    Die positiven Schlagzeilen werden von strukturellen Schwächen relativiert. Wichtiger für die operative Bewertung ist das bereinigte EBIT, das um 52 Prozent auf 300 Millionen Euro einbrach und die Konsensschätzung von 371 Millionen Euro verfehlte. Gleichzeitig wies der freie Cashflow vor Kundenfinanzierung mit -2,5 Milliarden Euro deutlich stärker in den negativen Bereich als erwartet (-1,7 Milliarden Euro). AlphaValue bezeichnete das Ergebnis als „qualitativ schwach“ und machte die besseren Nettoeinnahmen und eine geringere Steuerbelastung für den ausgewiesenen Überschuss verantwortlich.

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    Airbus-CEO Guillaume Faury verwies auf das geringere Auslieferungsniveau im Verkehrsflugzeuggeschäft, lobte jedoch die starke Performance im Geschäftsbereich Defence & Space. Trotz Lieferengpässen wolle das Unternehmen die Produktion planmäßig hochfahren und beobachte die geopolitische Lage im Nahen Osten genau. Tatsächlich sanken die Auslieferungen laut DZ Bank um rund 16 Prozent auf 136 Flugzeuge, was Umsatz und EBIT-Marge auf 2,4 Prozent belastete.

    Die Bestellungen zeigten sich robust: Bruttobestellungen beliefen sich auf 408 Flugzeuge, Nettobestellungen nach Stornierungen auf 398 und lagen damit über dem Vorjahresquartal. An den Märkten reagierte die Aktie positiv; auf Tradegate stieg der Kurs um rund drei Prozent auf 168,66 Euro.

    Analystenurteile blieben geteilt. Jefferies senkte das Kursziel leicht und bestätigte die Halteempfehlung, RBC hob das positive Rüstungssegment hervor, reduzierte jedoch das Ziel und verwies auf anhaltenden Cashflowdruck. Berenberg, Panmure Liberum, Deutsche Bank und DZ Bank kommentierten überwiegend ein enttäuschendes Quartal mit saisonalen Effekten und Lieferengpässen, bestätigten teils Kauf- oder Halteempfehlungen, aber passten Kursziele teils nach unten an.

    Für Anleger bedeuten die Ergebnisse erhöhten Informationsbedarf. Kurzfristig stützt die bereinigte Ergebnisqualität kaum den Bewertungsauftrieb, zumal mehrere Analysten ihre Kursziele nach unten anpassten. Entscheidend für die weitere Einschätzung bleiben die Entwicklung der Auslieferungszahlen in den kommenden Quartalen, Fortschritte bei der Produktionskapazität, die Stabilität des Verteidigungsgeschäfts sowie die Entwicklung des freien Cashflows. Sollte Airbus hier keine spürbaren Verbesserungen liefern, dürfte die Aktie anfälliger für Gewinnmitnahmen werden insgesamt.



    Airbus

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    ISIN:NL0000235190WKN:938914
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    Die Airbus Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,61 % und einem Kurs von 172,2EUR auf Lang & Schwarz (30. April 2026, 07:44 Uhr) gehandelt.



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