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    Siemens unter Druck – Bernstein: Jetzt die große Kaufchance?

    Siemens unter Druck – Bernstein: Jetzt die große Kaufchance?
    Foto: Daniel Karmann - dpa

    Siemens steht seit Jahresbeginn sichtbar unter Druck – gleichzeitig sehen Analysten darin eine Kaufgelegenheit. Die US-Investmentbank Bernstein hat das Kursziel für Siemens von 290 auf 300 Euro angehoben und die Bewertung „Outperform“ bestätigt. Daraufhin stieg die Aktie am Montag um mehr als vier Prozent auf den höchsten Stand seit Mitte Februar; der Kurs liegt aktuell bei rund 250 Euro. Bernstein rechnet damit, dass eine Reihe konkreter Ereignisse die Aktie innerhalb der nächsten sechs bis zwölf Monate deutlich nach oben treiben kann.

    Die Underperformance gegenüber Wettbewerbern wie Schneider Electric, ABB oder Legrand ist auffällig: Siemens hat seit Jahresbeginn rund 20 Prozentpunkte gegenüber der Konkurrenz verloren. Nach Bernsteins Berechnungen handelt die Aktie nur mit dem etwa 13‑fachen des für 2027 erwarteten operativen Gewinns, während die Peer‑Group im Schnitt nahe dem 19‑fachen notiert. Investoren hatten vor allem drei Risiken in den Vordergrund gestellt: mögliche Einbußen im Softwaregeschäft durch Künstliche Intelligenz, nachlassende Nachfrage im kurzfristig zyklischen Geschäft sowie die Sorge, der angekündigte Konzernumbau könne neue Komplexität schaffen.

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    Bernstein relativiert diese Befürchtungen und sieht gerade in der Umstrukturierung eine Chance. Die geplante Zusammenführung von Digital Industries und Smart Infrastructure zur Einheit „ONE Tech“ werde nicht zu einem Rückfall in alte Konglomeratstrukturen führen, sondern die strategische Fokussierung auf Automatisierung und Elektrifizierung stärken. Die Analysten identifizieren drei konkrete Kurstreiber: erstens die schrittweise Ausgliederung der Medizintechniktochter Healthineers. Die Hauptversammlung im Februar 2027 soll die formale Entkonsolidierung beschließen; bereits zur Quartalsberichterstattung Mitte Mai könnte das Segment als aufgegebener Geschäftsbereich ausgewiesen werden, was den Kernwert von Siemens bilanziell klarer sichtbar machen würde.

    Zweitens rechnet Bernstein mit deutlich größeren Aktienrückkäufen als bisher. Das laufende Programm über sechs Milliarden Euro ist zu über 90 Prozent abgewickelt; Siemens kaufte zwischen dem 20. und 26. April 796.846 Aktien (gewichtete Kurse rund 242–244 Euro). Insgesamt wurden seit Februar 2024 bislang 26.963.350 Aktien zurückgekauft. Für ein Folgeprogramm hält Bernstein mindestens zehn Milliarden Euro für realistisch, gestützt auf operative Mittelzuflüsse und mögliche Teilverkäufe von Anteilen an Siemens Energy und Healthineers.

    Drittens dürfte der erwartete Kapitalmarkttag im zweiten Halbjahr mit neuen, ehrgeizigeren Mittelfristzielen – insbesondere höheren Margenerwartungen für das Softwaregeschäft – zu einer Neubewertung führen. Als nächste Bewährungsprobe nennt Bernstein die Quartalszahlen am 13. Mai. Fazit: Bei konsequenter Umsetzung des Wandels sehen die Analysten Siemens auf dem Weg von einem schwerfälligen Mischkonzern hin zu einem fokussierten Tech‑Konzern – vorausgesetzt, Management und Marktvertrauen halten Schritt. Risiken bleiben, doch die Mikro‑ und Bilanz‑Katalysatoren könnten den Bewertungsabschlag aufheben.



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    Die Siemens Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,98 % und einem Kurs von 241,7EUR auf Lang & Schwarz (30. April 2026, 07:45 Uhr) gehandelt.



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