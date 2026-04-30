Deutsche Börse: Rekord-EBITDA zum Jahresstart – Aktie mit starkem Lauf

Die Deutsche Börse ist mit starken Zahlen ins Jahr 2026 gestartet. Im ersten Quartal stiegen die Nettoerlöse ohne Treasury-Ergebnis um zwölf Prozent auf 1,43 Milliarden Euro; inklusive Treasury lagen sie neun Prozent höher bei 1,63 Milliarden. Das bereinigte EBITDA ohne Treasury zog um 18 Prozent auf 803 Millionen Euro an, inklusive Treasury erreichte es mit etwas mehr als einer Milliarde Euro einen Rekordwert. Finanzvorstand Jens Schulte sprach von hoher Volatilität und geopolitischer Unsicherheit, in der das Geschäftsmodell seine Skalierbarkeit und Stabilität unter Beweis gestellt habe. Der Konzern sei auf Kurs, die Jahresziele für 2026 zu erfüllen. Analysten reagierten überwiegend positiv. Warburg Research hob hervor, dass das EBITDA von rund einer Milliarde Euro etwa 27 Prozent der Jahresprognose von 3,8 Milliarden entspricht und das strukturelle Ergebniswachstum von 18 Prozent die Ertragsbasis für den Jahresverlauf stärke. Warburg bestätigte die Kaufempfehlung und setzte ein Kursziel von 293 Euro. Allerdings wies Analyst Andreas Pläsier auf einen Kostenanstieg von vier Prozent im Quartal hin, leicht über der Prognose von drei Prozent; Belastungen entfielen auf Inflation, Investitionen und Aufwendungen im Zusammenhang mit der angekündigten Übernahme von Allfunds. Positiv könnten höhere Barbestände bei stabilen Zentralbankzinsen das Treasury-Ergebnis auf etwa 0,8 Milliarden Euro heben – über der Konzernprognose von mehr als 0,7 Milliarden – und steigende verwahrte Vermögenswerte im Securities-Services-Geschäft die Erlöse stützen.

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