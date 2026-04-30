Deutsche Börse: Rekord-EBITDA zum Jahresstart – Aktie mit starkem Lauf
Die Deutsche Börse ist mit starken Zahlen ins Jahr 2026 gestartet. Im ersten Quartal stiegen die Nettoerlöse ohne Treasury-Ergebnis um zwölf Prozent auf 1,43 Milliarden Euro; inklusive Treasury lagen sie neun Prozent höher bei 1,63 Milliarden. Das bereinigte EBITDA ohne Treasury zog um 18 Prozent auf 803 Millionen Euro an, inklusive Treasury erreichte es mit etwas mehr als einer Milliarde Euro einen Rekordwert. Finanzvorstand Jens Schulte sprach von hoher Volatilität und geopolitischer Unsicherheit, in der das Geschäftsmodell seine Skalierbarkeit und Stabilität unter Beweis gestellt habe. Der Konzern sei auf Kurs, die Jahresziele für 2026 zu erfüllen.
Analysten reagierten überwiegend positiv. Warburg Research hob hervor, dass das EBITDA von rund einer Milliarde Euro etwa 27 Prozent der Jahresprognose von 3,8 Milliarden entspricht und das strukturelle Ergebniswachstum von 18 Prozent die Ertragsbasis für den Jahresverlauf stärke. Warburg bestätigte die Kaufempfehlung und setzte ein Kursziel von 293 Euro. Allerdings wies Analyst Andreas Pläsier auf einen Kostenanstieg von vier Prozent im Quartal hin, leicht über der Prognose von drei Prozent; Belastungen entfielen auf Inflation, Investitionen und Aufwendungen im Zusammenhang mit der angekündigten Übernahme von Allfunds. Positiv könnten höhere Barbestände bei stabilen Zentralbankzinsen das Treasury-Ergebnis auf etwa 0,8 Milliarden Euro heben – über der Konzernprognose von mehr als 0,7 Milliarden – und steigende verwahrte Vermögenswerte im Securities-Services-Geschäft die Erlöse stützen.
Marktreaktionen fielen gemischt aus: Die Aktie legte in den vergangenen drei Monaten rund 30 Prozent zu, während RBC die Einstufung auf "Sector Perform" beließ und einen fairen Wert von 235 Euro nannte; der Titel erscheine derzeit als fair bewertet. Oddo BHF hob hingegen die Einschätzung auf "Outperform" und erhöhte das Kursziel von 255 auf 300 Euro, gestützt auf anhaltende Ergebnisdynamik.
Nebenkennzahlen der Konzerntöchter illustrieren das Umfeld: Die Energiebörse EEX profitiert von wachsenden Mengen erneuerbarer Erzeugung, was teils negative Strompreise zur Folge hat, und verzeichnete 2025 ein Umsatzplus von zehn Prozent auf 737 Millionen Euro und ein EBIT-Wachstum von 17 Prozent auf 394 Millionen. Die EEX plant zusätzliche Futures und einen Ausbau des Emissionshandels.
Warburg Research betonte außerdem, dass die hohe Handels- und Clearingaktivität insbesondere in Rohstoffen, Devisen und Zinsderivaten die Volumina auch im zweiten Quartal tragen dürfte. Trotz des leicht über Plan liegenden Kostenanstiegs bleibe die Marge robust, zumal Skaleneffekte greifen. Analysten sehen die Aktie weiterhin von strukturellem Wachstum, resilienten Gebührenströmen und dem Ausbau von Dienstleistungen wie Securities Services profitieren, was die langfristige Ertragskraft erhöhe. Insgesamt bleibt die Perspektive für 2026 klar positiv und nachhaltig.
Die Deutsche Boerse Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,19 % und einem Kurs von 263,8EUR auf Lang & Schwarz (30. April 2026, 07:47 Uhr) gehandelt.
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