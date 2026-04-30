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    US-Softwarekonzern

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    Microsoft übertrifft Erwartungen – Doch platzt die 190-Milliarden-Dollar-Wette?

    Microsoft übertrifft die Quartalsprognosen. Gleichzeitig gibt der Softwarekonzern Kapitalausgaben mit geplanten 190 Milliarden US-Dollar für 2026 an. Wird der Preisanstieg bei Speicherkomponenten zur Zeitbombe?

    US-Softwarekonzern - Microsoft übertrifft Erwartungen – Doch platzt die 190-Milliarden-Dollar-Wette?
    Foto: Mark Lennihan - AP

    Im am 31. März abgeschlossenen dritten Geschäftsquartal stieg der Umsatz von Microsoft um 18 Prozent auf 82,89 Milliarden US-Dollar und übertraf damit die Prognose von 81,39 Milliarden US-Dollar. Der Gewinn pro Aktie kletterte auf 4,27 US-Dollar und lag damit über den erwarteten 4,06 US-Dollar. Das Nettoeinkommen belief sich auf 31,78 Milliarden US-Dollar, was einem Anstieg von 23 Prozent im Vergleich zum Vorjahr entspricht.

    Doch hier kommt der Haken: Trotz dieser beeindruckenden Zahlen bereitet sich Microsoft auf einen gewaltigen Anstieg der Kapitalausgaben vor – 190 Milliarden US-Dollar für das Jahr 2026, was einem Anstieg von 61 Prozent im Vergleich zum Vorjahr entspricht. CFO Amy Hood führte diesen Anstieg auf die rasant steigenden Kosten für Speicherkomponenten zurück, die aufgrund der wachsenden Nachfrage nach KI-Infrastruktur besonders gefragt sind.

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    Kann Microsoft dieses Wachstum stemmen?

    Obwohl der Anstieg der Ausgaben für Insider in der Tech-Branche keine Überraschung ist, macht sich bei den Anlegern Nervosität breit. Zwar verzeichnete Microsofts Cloud-Dienst Azure ein solides Wachstum von 40 Prozent  in diesem Quartal, doch werden die operativen Margen voraussichtlich etwas sinken – von 46,3 Prozent auf 44 Prozent –, was einem geschätzten Einfluss von 25 Milliarden US-Dollar durch die höheren Komponentenkosten entspricht.

    Mit anderen Worten: Wenn diese Investitionen nicht die erhofften Renditen bringen, könnten Microsofts KI-Ambitionen ins Wanken geraten. Das Unternehmen prognostiziert einen Rückgang der operativen Marge, was darauf hindeutet, dass seine Expansionspläne ins Stocken geraten könnten.

    Wird Microsofts KI-Strategie überschätzt?

    Trotz der Bedenken bezüglich der Kapitalausgaben bleibt der Fokus von Microsoft auf KI zentral. Mit mehr als 20 Millionen Abonnenten, die das Add-on "365 Copilot AI" für kommerzielle Office-Abonnements nutzen, positioniert sich Microsoft als führender Anbieter von KI-gestützten Produktivitätstools. Doch die Skepsis, ob das Unternehmen in einem hart umkämpften Markt weiterhin mit seinen Wachstumszahlen mithalten kann, bleibt bestehen.

    Während sich die Tech-Industrie auf weitere Störungen vorbereitet, könnte Microsofts gewaltiger Kapitalplan ein riskantes Abenteuer sein. Analysten beobachten genau: Werden die mutigen Investitionen des Unternehmens zu noch höheren Renditen führen oder wird Kapital verbrannt, während die Speicherkrise weiter anhält?

    Im nachbörslichen Handel an der Nasdaq stieg die Microsoft-Aktie lediglich um weniger als ein Prozent auf 425,89 US-Dollar je Anteilschein.

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    Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion


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    Verfasst vonRedakteurFerdinand Hammer
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