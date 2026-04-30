Patent-Schock bei Novartis: Entresto bricht ein – Aktie unter Druck

Der Konzernweit erzielte Umsatz ging im Quartal nominal um ein Prozent auf 13,1 Milliarden Dollar zurück (konstante Wechselkurse: -5 Prozent). Der operative Gewinn sank nominal um 9 Prozent auf 4,2 Milliarden Dollar; das Konzernergebnis fiel auf knapp 3,2 Milliarden gegenüber 3,6 Milliarden im Vorjahr. Belastend wirkten neben den Generika-Effekten auch höhere Aufwendungen für Forschung und Entwicklung. Analysten hatten vor allem auf den Kern-Betriebsgewinn geschaut, weshalb das überraschend schwächere Ergebnis die Marktstimmung drückte: Die Aktie notierte zum Handelsstart auf Tradegate rund 2,9 Prozent tiefer bei etwa 120 Euro.

Novartis steckt in einem markanten Patent-Stress, der das erste Quartal belastet und die Aktie nervös macht. Der Konzern meldete ein bereinigtes operatives Ergebnis von 4,9 Milliarden US-Dollar, ein Rückgang um 12 Prozent und unter den Markterwartungen von rund 5,1 Milliarden. Hauptursache ist der Einbruch beim Herzmedikament Entresto: Nach Ablauf der US-Patente fiel der Umsatz im ersten Quartal um 42 Prozent; Entresto hatte 2023 14 Prozent des Nettoumsatzes getragen. Weitere Patentverluste in den USA und bald auch in Europa (Patente laufen ab November aus) setzen Promacta und Tasigna unter Generika-Druck. Novartis schätzt die gesamte Umsatzbelastung auf etwa vier Milliarden US-Dollar.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Trotz der kurzfristigen Belastungen bestätigt Novartis seine Jahresziele: Das Management erwartet bereinigt ein operatives Ergebnis, das währungsbereinigt im niedrigen einstelligen Prozentbereich sinken dürfte, und peilt ein Umsatzwachstum im niedrigen einstelligen Prozentbereich zu konstanten Wechselkursen an. Der Konzern steht jedoch vor der Aufgabe, das entstandene Volumen durch neuere Produkte und internationale Zulassungen zu kompensieren.

Ein Lichtblick ist die Zulassung durch die Europäische Kommission für Rhapsido (Remibrutinib), die erste orale, gezielte Therapie für chronische spontane Urtikaria (CSU) bei erwachsenen Patienten mit unzureichendem Ansprechen auf H1-Antihistaminika. Remibrutinib, ein hochselektiver BTK-Inhibitor, hatte bereits positive CHMP-Empfehlungen und Zulassungen in den USA, China und weiteren Märkten gezeigt. Für Novartis bleibt die Frage, ob Innovationskraft und Pipeline die Einnahmeverluste infolge des Patentverfalls mittel- bis langfristig ausgleichen können.

Anleger und Analysten werden in den kommenden Quartalen genau auf die Pipeline-Performance und das Timing kommender Umsatztreiber achten. Novartis investiert weiter kräftig in Forschung, Übernahmen und Partnerschaften, um die Lücke zu schließen, doch solche Maßnahmen brauchen Zeit. Kurzfristig dürften Margendruck und Cashflow-Volatilität zunehmen, was das Management zu gezielten Portfolioentscheidungen zwingen kann. Entscheidend bleibt, wie schnell Bestsellerverluste durch Produkte wie Rhapsido, Zelltherapien oder neue Onkologika kompensiert werden – und ob operative Effizienzmaßnahmen das Ergebnis stabilisieren. Die Quartalsentwicklung könnte kurzfristig Chancen für Aktivisten schaffen; institutionelle Anleger werden Bewertungen neu justieren und reagieren.

Die Novartis Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,20 % und einem Kurs von 122,1EUR auf Lang & Schwarz (30. April 2026, 07:48 Uhr) gehandelt.