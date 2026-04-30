UBS übertrifft Erwartungen: Gewinn steigt 80% – Aktienrückkäufe geplant

Wesentliche Treiber waren das Kerngeschäft mit vermögenden Kunden und die fortschreitende Integration der Credit Suisse. Die globale Vermögensverwaltung verzeichnete Nettoneugelder von 37 Milliarden Dollar, annualisiert einem Wachstum von rund 3,1 Prozent; die verwalteten Vermögen sanken dennoch leicht auf 6,9 Billionen Dollar wegen Markt- und Währungseffekten. Im Zuge der CS-Übernahme erzielte die UBS weitere Kosteneinsparungen von rund 0,8 Milliarden im Quartal; kumuliert seit Beginn der Restrukturierung belaufen sie sich auf 11,5 Milliarden. Ziel sind Einsparungen von 13,5 Milliarden bis Ende des Jahres gegenüber 2022.

Die UBS hat im ersten Quartal 2026 die Erwartungen der Märkte klar übertroffen und ihren Gewinn massiv gesteigert. Der Nettogewinn belief sich auf rund 3 Milliarden US-Dollar und lag damit 80 Prozent über dem Vorjahr; Analysten hatten laut LSEG mit etwa 2,8 Milliarden gerechnet (andere Konsensschätzungen lagen bei rund 2,4 Milliarden). Der Vorsteuergewinn erreichte 3,9 Milliarden Dollar und übertraf damit die Prognosen deutlich; bereinigt um Integrationskosten spricht die Bank von knapp vier Milliarden Vorsteuergewinn, ein Plus von 54 Prozent. Die Erträge stiegen um 13 Prozent auf 14,24 Milliarden Dollar, während der Aufwand mit etwa 10,33 Milliarden weitgehend stabil blieb. Das bereinigte Kosten-Ertrags-Verhältnis verbesserte sich auf 70,2 Prozent.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Die Kapitalausstattung verbesserte sich: Die harte Kernkapitalquote stieg auf 14,7 Prozent gegenüber 14,4 Prozent im Vorquartal. Zudem betrieb die Bank aktive Kapitalrückführung und kaufte Aktien im Wert von 900 Millionen Dollar zurück; das Ziel liegt bei insgesamt 3 Milliarden bis zum nächsten Quartalsbericht, weitere Rückkäufe sind avisiert. Die Aktien reagierten positiv und gewannen zeitweise rund 3,6 Prozent.

Konzernchef Sergio P. Ermotti lobte die operative Stärke, mahnte jedoch zur Vorsicht. Trotz robuster Märkte erwartet die UBS im zweiten Quartal weitgehend stagnierende Zinserträge und verweist auf erhöhte geopolitische und marktbezogene Risiken. Zusätzlichen Druck bringen geplante schärfere Eigenmittelvorschriften in der Schweiz, die nach UBS-Schätzung zusätzliche Kapitalanforderungen von rund 20–22 Milliarden Dollar bedeuten könnten; das Institut kündigte konstruktiven Widerstand an.

Marktbeobachter hoben hervor, dass die starke Kundennachfrage und die Diversifizierung der Ertragsquellen die Ergebnisse trugen. Analysten von RBC und JPMorgan bezeichneten die Zahlen als sehr stark und signalisierten Spielraum für eine Anhebung der Gewinnschätzungen, was auch höhere Aktienrückkäufe zulassen könnte. Dennoch mahnen Investoren, die politische Debatte um Auflagen in der Schweiz und mögliche Zinsentwicklungen könnten die Profitabilität belasten. Kurzfristig dürfte die Aktie von UBS von der Hoffnung auf weitere Kapitalrückführungen und klaren Fortschritten bei der CS-Integration profitieren; langfristig bleibt die Entwicklung der regulatorischen Rahmenbedingungen ein zentrales Risiko. Die UBS bleibt dennoch optimistisch, aber wachsam.

Die UBS Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,49 % und einem Kurs von 36,46EUR auf Lang & Schwarz (30. April 2026, 07:47 Uhr) gehandelt.