UBS erhöht Apple-Ziel: iPhone-Boom – aber kein Kauf!

UBS-Analyst David Vogt begründet die Anpassung vor allem mit einer erwarteten starken Nachfrage nach der neuen iPhone-Generation. Vogt geht davon aus, dass der iPhone-Umsatz im Jahresvergleich um rund 20 Prozent steigen könnte und hebt seine Schätzung der verkauften Geräte für das Quartal auf 50,3 Millionen (zuvor 46,5 Millionen) an. Diese Revision basiert einerseits auf Marktanteilsgewinnen zugunsten von Apple, andererseits auf einer offenbar besseren Positionierung des Unternehmens in Bezug auf Speicherchip-Beschaffung – ein Vorteil gegenüber vielen Wettbewerbern in einem angespannten Halbleitermarkt.

Die Schweizer Großbank UBS hat kurz vor den anstehenden Quartalszahlen ihr Kursziel für Apple leicht von 280 auf 287 US-Dollar angehoben, die Einstufung aber auf „Neutral“ belassen. Mit dem Schritt signalisiert die Bank zwar gesteigertes Vertrauen in die operative Dynamik des iPhone-Herstellers, bleibt jedoch vorsichtig angesichts struktureller Risiken und begrenztem Kurspotenzial. Das neue Ziel liegt weiterhin unter dem Konsens der Wall-Street-Analysten von rund 297,9 US-Dollar; die Apple-Aktie notierte am Nachmittag bei etwa 271,01 US-Dollar.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Auch die Umsatzprognosen wurden spürbar nach oben genommen: Für das dritte Geschäftsquartal erwartet UBS nun Erlöse von etwa 102 Milliarden US-Dollar, was einem Wachstum von rund 8,5 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht. Für das laufende Quartal hebt Vogt seine Umsatzschätzung in den USA und China auf insgesamt rund 47,4 Milliarden US-Dollar (zuvor 43,5 Milliarden) an. Zudem hat er seine Ergebnisprognosen (EPS) für 2026 und 2027 erhöht.

Gleichzeitig warnt die Bank vor Risiken: Anhaltende Engpässe und steigende Preise bei Speicherchips infolge der Nachfrage nach KI-Hardware könnten die Versorgungslage belasten. Weitere Unsicherheitsfaktoren sind mögliche Produktverzögerungen, ausbleibende Innovationsschübe sowie makroökonomische Schwächen, insbesondere in China. Trotz der verbesserten fundamentalen Sicht bleibt UBS zurückhaltend und sieht mittelfristig nur begrenztes Kurspotenzial.

Analystenvoten und Einschätzungen untermauern das Bild: Auf TipRanks weist David Vogt eine Trefferquote von 64 Prozent auf und liegt damit im Mittelfeld der Wall-Street-Beobachter, was UBS’ zurückhaltende Haltung erklärt. Die Marktreaktion fiel moderat aus; der Kursgewinn von rund 1,3 Prozent signalisiert Vertrauen, aber keine Euphorie. Investoren werden nun genau auf Apples Kennzahlen achten – insbesondere auf iPhone-Absatz, Bruttomargen und Hinweise zur Speicherbeschaffung. Gelingen die Prognosen, könnte dies kurzfristig zu weiteren Kursgewinnen führen; bleiben Liefer- oder Nachfragefragen bestehen, drohen Kursabschläge. Mittelfristig hänge viel von Apples Innovationskraft und der Entwicklung des chinesischen Marktes ab, weshalb UBS das Rating vorerst nicht auf „Buy“ anhebt. Die Quartalszahlen werden als richtungsweisend betrachtet für Anleger heute.

Die Apple Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,20 % und einem Kurs von 270,2EUR auf Nasdaq (30. April 2026, 02:00 Uhr) gehandelt.