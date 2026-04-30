Scout24 zieht an: Starkes Abo‑Wachstum und 350 Mio. Aktienrückkauf

Als Wachstumsquelle identifiziert das Management vorrangig Abonnements in den Professional- und Private-Segmenten. Marken wie ImmoScout24, Vermietet.de, Flowfact und Baufiteam konnten in beiden Geschäftsbereichen die Kundenzahlen in Deutschland ausbauen. Besonders stark entwickelte sich das Segment „Professionelle Immobilien“, das maßgeblich zu der positiven Ergebnisentwicklung beitrug. Unterstützend wirkten operative Effizienzmaßnahmen, die gestiegene Marketing- und IT-Kosten teilweise kompensierten.

Scout24 hat das erste Quartal 2026 mit deutlicher Dynamik abgeschlossen und liefert damit ein klares Signal an Investoren: Wachstumstreiber sind anhaltend starke Abo-Nachfrage und ein konsequentes Kapitalmanagement. Der Umsatz stieg gegenüber dem Vorjahr um knapp 14 Prozent auf 179,6 Mio. Euro, das bereinigte EBITDA legte sogar um 15 Prozent auf 107,9 Mio. Euro zu. Die bereinigte operative Marge verbesserte sich um 0,6 Prozentpunkte auf 60,1 Prozent; der Nachsteuergewinn kletterte um über 37 Prozent auf 68,5 Mio. Euro.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Die Kostenstruktur wird jedoch auch von strategischen Investitionen beeinflusst: Scout24 konsolidiert seit März zwei spanische Plattformen (Fotocasa und Habitaclia), die für rund 153 Mio. Euro erworben wurden. Die Integration verursacht erhöhte IT-Aufwendungen, eröffnet aber zugleich Perspektiven für internationales Wachstum und Ertragsdiversifizierung. Zudem wirkten Sondereffekte wie die Auflösung von Rückstellungen für aktienbasierte Boni und Währungsgewinne ergebnissteigernd.

Ein weiterer Fokus liegt auf der Kapitalrückführung: Der Vorstand beschleunigt das laufende Aktienrückkaufprogramm und legt eine zweite Tranche mit einem Volumen von bis zu 250 Mio. Euro auf, die direkt an die erste Tranche anschließen soll. Kombiniert ergibt sich für 2026 ein mögliches Rückkaufvolumen von bis zu 350 Mio. Euro. Die erste Tranche war nahezu ausgeschöpft; bislang wurden 1.155.276 Aktien für etwa 84,5 Mio. Euro erworben. Rückkäufe können für Kapitalherabsetzungen genutzt werden und verbessern kurzfristig Kennzahlen wie Gewinn je Aktie.

Finanzvorstand Martin Mildner betont, das Unternehmen sei „weiterhin auf Kurs“, die Ziele für 2026 zu erreichen; die Jahresprognose wurde bestätigt. Die Börsenreaktion war gemischt: Nachbörslich stieg die Aktie zeitweise deutlich, intraday notierte sie allerdings schwächer. Analysten wie Bernstein bewerten die Aktie positiv und halten am Kursziel von 89 Euro fest.

Fazit: Scout24 kombiniert organisches Abo-Wachstum mit gezielten Zukäufen und einem aktiven Kapitalmanagement. Solange die Integration der spanischen Plattformen reibungslos verläuft und operative Effizienz erhalten bleibt, spricht vieles für anhaltenden Ergebnisschwung — kurzfristig bleibt die Aktie jedoch von Sentiment und Rückkaufdynamik abhängig.

Die Scout24 Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,03 % und einem Kurs von 71,75EUR auf Lang & Schwarz (30. April 2026, 07:49 Uhr) gehandelt.