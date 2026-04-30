Symrise überrascht: Aktie steigt 6% – Umsatz schwächelt leicht

Operativ zeigt sich ein differenziertes Bild: Das Segment Taste, Nutrition & Health – größter Umsatzträger – verzeichnete ein organisches Plus von 1,7 Prozent und erreichte etwa 749 Mio. Euro. Treiber waren insbesondere Food & Beverage sowie Pet Food, wo sich Nachfrage und Preismaßnahmen als stützend erwiesen. Dagegen blieb Scent & Care schwächer: Dort sank der organische Umsatz um 3,4 Prozent auf rund 500 Mio. Euro, belastet vor allem durch rückläufige Umsätze bei UV-Filtern und Aroma-Molekülen. Absatzmengen entwickelten sich leicht positiv, während Preise insgesamt etwas nachgaben.

Symrise ist mit einem zwiespältigen, aber marktfreundlichen Auftakt in das Jahr 2026 gestartet: Organisch schrumpfte der Umsatz im ersten Quartal um 0,4 Prozent, das Ergebnis lag damit jedoch deutlich besser als von Analysten erwartet. Nominal ging der Umsatz wegen negativer Wechselkurseffekte um mehr als fünf Prozent auf rund 1,249 Mrd. Euro zurück. Die Aktie reagierte positiv; der Kurs stieg am Mittwoch um rund fünf bis sechs Prozent und gehörte zu den stärksten DAX-Werten.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Das Management bekräftigt den Jahresausblick: Symrise peilt für 2026 ein organisches Umsatzwachstum von 2 bis 4 Prozent an, eine bereinigte EBITDA-Marge von 21,5 bis 22,5 Prozent sowie einen bereinigten Business-Free-Cashflow von mehr als 14 Prozent des Umsatzes. Entscheidende Hebel sind die beschleunigte Umsetzung des Transformationsprogramms ONE SYM, strukturelle Kosteneinsparungen sowie gezielte Reinvestitionen in Wachstum und Innovation. CEO Jean-Yves Parisot betonte, dass das Jahr 2026 eine „Entscheidungssaison“ für die Aktivierung des Wachstums und die Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit markiere.

Analysten werteten die vorgelegten Zahlen überwiegend positiv: Die DZ Bank hob das währungsbereinigte Wachstum hervor, bestätigte die Kaufempfehlung und sieht ein signifikantes Aufwärtspotenzial bei einem fairen Wert von 107 Euro. Auch JPMorgan betonte, dass die Entwicklung das Vertrauen in die Jahresziele stütze, wenngleich das kurzfristige Aufwärtspotenzial limitiert sein könnte.

Zur Einordnung: Die Chemie- und Duftstoffbranche steht weiterhin unter Druck durch hohe Energie- und Vorproduktkosten sowie geopolitische Unsicherheiten im Nahen Osten. Symrise begegnet diesen Herausforderungen mit Preisanpassungen, Effizienzsteigerungen und einer stärkeren Ausrichtung auf margenstarke Sparten. Für die Börsestimmung wird vor allem entscheidend sein, ob sich die Erholung im Haustiernahrungssegment konsolidiert – ein Bereich, der Anlegern zuletzt neue Fantasie gegeben hat.

Die Symrise Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,20 % und einem Kurs von 75,70EUR auf Lang & Schwarz (30. April 2026, 07:50 Uhr) gehandelt.