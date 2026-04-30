Ölpreise klettern: Trump‑Drohungen, Hormus‑Blockade und OPEC‑Austritt

Auslöser der Kursausschläge waren vor allem verbale Zuspitzungen aus Washington: US‑Präsident Donald Trump hatte auf seiner Plattform Truth Social erneut harte Drohungen gegenüber dem Iran formuliert und die Verhandlungsbereitschaft Teherans infrage gestellt – Schlagworte wie „NO MORE MR. NICE GUY“ erhöhten kurzfristig die Risikoaversion am Ölmarkt. Parallel dazu blockiert Teheran weiterhin den Schifffahrtsweg durch die Straße von Hormus, einen der wichtigsten Transitkorridore für weltweite Öllieferungen, worauf die USA mit einer Blockade iranischer Häfen reagiert haben. Diese Kombination schürt die Furcht vor nachhaltigen Lieferunterbrechungen und einem höheren Risikoaufschlag.

Die internationalen Ölpreise sind angesichts wachsender geopolitischer Spannungen erneut deutlich gestiegen. Am Mittwoch kletterte der Preis für ein Barrel Brent-Öl zur Lieferung im Juni zeitweise um mehr als fünf Prozent auf 117,19 US-Dollar und erreichte damit den höchsten Stand seit Ende März. Frühere Zwischenstände lagen bei rund 114,5 bis 115,2 Dollar, nachdem Marktteilnehmer binnen kurzer Zeit auf mehrere Eskalationssignale reagierten.

Hinzu kommt ein struktureller Faktor: Die Vereinigten Arabischen Emirate (VAE) haben angekündigt, zum 1. Mai aus der OPEC und dem erweiterten OPEC+-Bündnis auszutreten. Der Schritt – offiziell mit dem Ziel begründet, flexibler auf Marktdynamiken reagieren zu können – reduziert die gebündelte Steuerungsfähigkeit der Förderkartelle. Die Emirate zählen zu den größten OPEC-Produzenten; vor Kriegseinflüssen lagen die Fördermengen zuletzt bei rund 3,4 Millionen Barrel pro Tag, mit dem Ziel, bis 2027 auf fünf Millionen zu erhöhen. Ökonomen sehen darin zwar keinen unmittelbar restriktiven Effekt auf das globale Angebot, betonen aber das erhöhte Risiko geopolitisch bedingter Volatilität.

Marktteilnehmer nennen zudem steigende Versicherungskosten und mögliche Restriktionen im Seehandel als zusätzliche, bislang unvollständig eingepreiste Risiken. Analysten erwarten deshalb kurzfristig anhaltende Kursschwankungen: Einerseits drücken technische Faktoren und die Erwartung möglicher Angebotsausweitungen einiger Produzenten auf die Preise; andererseits kann jede neue Eskalation oder ein effektives Exporthindernis in der Straße von Hormus schnell zu weiterem Aufwärtsdruck führen.

Fazit: Der Ölmarkt bleibt sensibel für politische Signale und operative Risiken. Solange Verhandlungen über eine dauerhafte Regelung zwischen den USA und dem Iran stocken und bedeutende Produzenten ihre Bündnisstrukturen neu ordnen, bleibt die Aussicht auf höhere Preise und erhöhte Volatilität bestehen.

Öl (Brent) wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,38 % und einem Kurs von 113,4USD auf Lang & Schwarz (30. April 2026, 07:52 Uhr) gehandelt.