Amazon setzt auf KI: AWS wächst 28% – Aktie klettert zum Rekordhoch

Hinter den Zahlen steht eine klare strategische Schwerpunktsetzung: Massive Investitionen in Cloud-Infrastruktur und KI-getriebene Produkte. Amazon erhöht seine Capital Expenditures, um AWS als Plattform für KI-Inferenz und Training zu stärken – unter anderem mit eigenen Chips (Graviton, Trainium) und Partnerschaften mit führenden KI-Anbietern. Analysten sehen darin einen langfristigen Burggraben: Bank of America, KeyBanc und Oppenheimer hoben jüngst ihre Einschätzungen an und nennen AWS-Wachstumsraten im Bereich von rund 28–30 Prozent; einige sehen gar Potenzial für eine beschleunigte Expansion der Margen durch steigende KI-Nutzung.

Amazon hat das erste Quartal 2026 mit starken Zahlen abgeschlossen: Insbesondere die Cloud-Sparte AWS verzeichnete mit einem Umsatzplus von 28 Prozent auf knapp 38 Milliarden Dollar die höchste Wachstumsrate seit 2022. Konzernweit stiegen die Erlöse um 17 Prozent auf 181,5 Milliarden Dollar, der operative Gewinn legte um 30 Prozent auf fast 24 Milliarden Dollar zu. Sowohl Umsatz als auch operatives Ergebnis lagen damit über den Analystenerwartungen; auch die Prognose für das zweite Quartal übertraf die Markterwartungen leicht. Die Aktie erreichte im regulären Handel ein Rekordhoch, gab nachbörslich jedoch geringfügig nach.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Gleichzeitig schlägt der erhöhte Capex in den Zahlen durch: Der operative Cashflow ging deutlich zurück. Kurzfristig belastet dies die Liquiditätsdynamik und erhöht die Sensitivität der Aktie gegenüber Enttäuschungen bei Margen oder Ausblicken. Marktteilnehmer diskutieren entsprechend heftig – von optimistischen Langfristszenarien bis zu Vorwürfen übertriebenen Markthandelsverhaltens in Foren.

Parallel zur technologischen Offensive baut Amazon sein Logistiknetz in Deutschland aus: Zwei neue Verteilzentren in Cottbus und Dahlewitz sollen im Herbst in Betrieb gehen, zusätzliche Fahrer werden rekrutiert. Weitere Standorte in anderen Bundesländern sind geplant; in der Logistik beschäftigt Amazon in Brandenburg bereits über 1.000 Menschen. Gleichzeitig kündigte das Unternehmen den Abbau tausender Verwaltungsstellen an, argumentiert mit Hierarchieabbau und KI-Einsatz – das genaue Ausmaß in Deutschland bleibt unklar.

Unbestätigten Medienberichten zufolge plant Amazon zudem eine Großinvestition in Oberösterreich mit bis zu 500 Millionen Euro und 1.500 potenziellen Jobs; offizielle Bestätigungen stehen noch aus.

Fazit: Die Quartalszahlen untermauern Amazons Position als zentraler Profiteur der KI-Transformation und bestätigen AWS als Wachstumstreiber. Kurzfristig jedoch erhöhen hohe Investitionen und der rückläufige Cashflow die Volatilität. Für Anleger bleibt die Aktie ein Spiel aus langfristigem Innovationsvorsprung gegen kurzfristige Kapitalmarktrisiken.

Die Amazon Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,29 % und einem Kurs von 263,0EUR auf Nasdaq (30. April 2026, 02:00 Uhr) gehandelt.