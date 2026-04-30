200 Milliarden US-Dollar für KI: Amazon geht jetzt all-in

Amazon meldete für die zwölf Monate bis zum 31. März KI-Investitionen von 151 Milliarden US-Dollar. Das waren 57,9 Milliarden US-Dollar mehr als im Vorjahr. Amazon hat zuletzt in OpenAI und Anthropic investiert. Beide Unternehmen verpflichteten sich im Rahmen ihrer Vereinbarungen, in den kommenden Jahren jeweils mindestens 100 Milliarden US-Dollar für Dienste von AWS auszugeben. Das nahm Investoren Sorgen über ein nachlassendes Cloud-Wachstum.

Amazon beschleunigt seine Investitionen in künstliche Intelligenz (KI). Der Konzern baut seine Rechenzentren massiv aus, um die hohe Nachfrage nach Rechenleistung zu bedienen. Das zahlt sich bereits aus. Die Cloud-Sparte Amazon Web Services (AWS) erzielte das stärkste Quartalswachstum seit mehr als 3 Jahren.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Der Umsatz von AWS stieg im ersten Quartal 2026 um 28 Prozent auf 37,6 Milliarden US-Dollar. Das teilte Amazon am Mittwochabend mit. Die Sparte steht nur für rund ein Fünftel des Konzernumsatzes. Sie liefert aber den Großteil des operativen Gewinns.

Amazon-Chef Andy Jassy sagte in einer Telefonkonferenz mit Analysten, KI-Labore gäben derzeit enorme Summen für Rechenleistung aus. Der Auftragsbestand des Konzerns lag laut Management bei 364 Milliarden US-Dollar. Das entspricht einem Anstieg von 93 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Die jüngste Zusage von Anthropic ist darin noch nicht enthalten.

Jassy positioniert Amazon vor allem als Infrastrukturanbieter für KI. Die eigenen Trainium-Chips sollen unter anderem an OpenAI und Anthropic geliefert werden. Dafür gebe es Umsatzzusagen von mehr als 225 Milliarden US-Dollar. Auch Meta Platforms will mehrere Milliarden US-Dollar in die Nutzung des Amazon-Chips Graviton investieren.

Auch die Konkurrenz wächst schnell

Microsoft meldete einen Anstieg der Cloud-Umsätze um 39 Prozent. Alphabet sprach bei Google Cloud ebenfalls von einer deutlichen Wachstumsbeschleunigung.

Amazon will in diesem Jahr rund 200 Milliarden US-Dollar investieren. Das wäre 56 Prozent mehr als 2025. Der Großteil fließt in Rechenzentren. Im ersten Quartal stiegen die Investitionsausgaben um 78 Prozent auf 43,2 Milliarden US-Dollar und lagen damit über den Erwartungen.

Die hohen Ausgaben belasten den freien Cashflow. Er sank auf Sicht der vergangenen zwölf Monate auf 1,2 Milliarden US-Dollar. Ein Jahr zuvor hatte er noch 25,9 Milliarden US-Dollar betragen.

An der Börse überwog dennoch die Zuversicht. Die Amazon-Aktie legte nachbörslich zeitweise um rund 4 Prozent zu.

Rückenwind kam auch von einem Bloomberg-Bericht. Demnach prüft Anthropic eine Finanzierungsrunde, die seine Bewertung deutlich erhöhen könnte.

Bloomberg-Intelligence-Analysten Poonam Goyal und Anurag Rana sehen die Zahlen als Bestätigung. AWS sei gut positioniert, um von der wachsenden KI-Nutzung in Unternehmen zu profitieren. Besonders stark sei die Nachfrage bei programmiernahen Anwendungen.

Auch der Gesamtkonzern übertraf die Erwartungen. Der Umsatz stieg im ersten Quartal um 17 Prozent auf 181,5 Milliarden US-Dollar. Analysten hatten laut Bloomberg mit 177,2 Milliarden US-Dollar gerechnet. Das operative Ergebnis legte auf 23,9 Milliarden US-Dollar zu.

Das Onlinegeschäft bleibt der größte Umsatzbringer. Der E-Commerce-Umsatz stieg um zwölf Prozent auf 64,3 Milliarden US-Dollar. Amazon treibt weiter kürzere Lieferzeiten voran. Gleichzeitig zog sich der Konzern weiter aus Teilen des stationären Handels zurück.

Auch das Werbegeschäft wächst kräftig. Die Erlöse stiegen um 24 Prozent auf 17,2 Milliarden US-Dollar. Für Anleger bleibt die Sparte wichtig, weil sie das Handelsgeschäft profitabler macht.

Amazon liefert klares Signal

Der Konzern investiert gewaltige Summen. Kurzfristig belastet das den Cashflow. Langfristig soll es AWS stärker im Zentrum des KI-Booms positionieren.

Autor: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Redaktion



