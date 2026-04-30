Mutares hält Dividende 2,00 € – Gewinne explodieren, Sphene sagt 'Buy'

Parallel legte die Investmentboutique Sphene Capital in einem Update-Report vom 29. April 2026 eine Neubewertung von Mutares vor: Empfehlung „Buy“, Kursziel 49,00 Euro (zuvor 48,40 Euro) für einen Betrachtungszeitraum von 36 Monaten. Analyst Peter Thilo Hasler begründet die positive Einschätzung mit der Erfüllung der Management-Guidance 2025, einer starken Transaktionsdynamik sowie der internationalen Expansion – unter anderem nach China und Nordamerika. Wichtigste operative Eckdaten: Im Geschäftsjahr 2025 wurden 17 Akquisitionen in allen vier Segmenten abgeschlossen; zusätzlich wurden Vereinbarungen über zwei weitere Übernahmen unterzeichnet. Die übernommenen Unternehmen erzielen kumuliert rund 2,5 Mrd. Euro Jahresumsatz, darunter der potenzielle IPO-Kandidat Magirus im Bereich einsatzkritischer Spezialfahrzeuge.

Mutares will Aktionären für das Geschäftsjahr 2025 eine unveränderte Dividende von 2,00 Euro je Aktie vorschlagen. Vorstand und Aufsichtsrat deklarieren diese Ausschüttung als Mindestdividende; zusätzliche Sonderausschüttungen sind vorgesehen, sollten künftige Veräußerungen von Portfoliounternehmen Liquidität und Ergebnis freisetzen. Die Hauptversammlung ist für den 3. Juli 2026 terminiert.

Finanziell fällt 2025 vor allem ein Anstieg der sogenannten Bargain-Purchase-Erträge auf: Diese beliefen sich auf 730,8 Mio. Euro nach 268,9 Mio. im Vorjahr. Zudem verkaufte Mutares neun Portfoliounternehmen; der Verkauf von Stey Motors erbrachte mit über 170 Mio. Euro den bisher höchsten Bruttoerlös. In Summe resultierten Entkonsolidierungsgewinne von 161,3 Mio. Euro (Vj. 70,4 Mio.; +129,1% YoY). Demgegenüber standen Restrukturierungs- und sonstige Einmalaufwendungen von 185,6 Mio. Euro (Vj. 136,9 Mio.), sodass das adjustierte EBITDA bei -31,2 Mio. Euro lag (Vj. -85,4 Mio.).

Für 2026 erwartet Mutares einen Konzernumsatz zwischen 7,9 und 9,1 Mrd. Euro sowie einen Holding-Jahresüberschuss von 165 bis 200 Mio. Euro. Die Exit-Aktivitäten sollen deutlich über dem Vorjahresniveau von rund 230 Mio. Euro liegen, was die Bewertungsbasen für potenzielle Ausschüttungen stützt.

Ein bemerkenswerter Widerspruch zur öffentlichen Kommunikation des Managements betrifft die Finanzierung: In einem Interview im Oktober 2023 hatte CEO Laumann erklärt, kurzfristig keine Kapitalmarktmaßnahmen in Aussicht zu sehen. Innerhalb der folgenden 11 Monate erhöhte Mutares jedoch die ausstehenden Anleihen um nochmals 235 Mio. Euro (u. a. Erhöhungen und Neuemissionen), womit sich das Anleihevolumen signifikant ausweitete. Für Investoren bedeutet dies: Die Dividendenstabilität ist positiv zu werten, gleichwohl bleibt das Geschäftsmodell durch hohe Transaktionsaktivitäten, Einmaleffekte und aktive Kapitalmarkt- bzw. Finanzierungsmaßnahmen geprägt.

Die mutares Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,90 % und einem Kurs von 25,20EUR auf Lang & Schwarz (30. April 2026, 07:54 Uhr) gehandelt.