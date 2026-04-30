Adidas schlägt Prognosen: Aktie steigt, DFL-Kredit & Marathon-Coup

Das operative Ergebnis (EBIT) kletterte trotz Gegenwind durch Währungseffekte und Zölle um 15,5 Prozent auf 705 Millionen Euro und übertraf damit Analystenerwartungen. Der den Aktionären zurechenbare Gewinn verbesserte sich um 12,6 Prozent auf 482 Millionen Euro. Insgesamt signalisiert die Berichtssaison eine robuste Nachfrage, insbesondere im Direct-to-Consumer-Bereich, sowie eine verbesserte Ertragskraft trotz externer Belastungsfaktoren.

Adidas hat das erste Quartal besser als erwartet abgeschlossen und seinen Jahresausblick bestätigt. Der Konzernumsatz stieg um gut 7 Prozent auf rund 6,6 Milliarden Euro; währungsbereinigt lag das Wachstum bei starken 14 Prozent. Treiber war vor allem das eigene Vertriebsnetz, während das Großhandelsgeschäft hinter dem Direktgeschäft zurückblieb. Grund: Händler setzen angesichts des unsicheren Konsumumfelds verstärkt auf Rabatte. Adidas betont, dass es derzeit keine „übermäßigen Mengen“ an Handelspartner abgibt, um Preisnachlässe und damit Margendruck zu begrenzen.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Anleger reagierten positiv: Die Aktie zog vorbörslich auf Tradegate um rund 4,7 Prozent gegenüber dem Xetra-Schluss zu. Marktteilnehmer sehen darin die Chance, einen seit Februar 2025 bestehenden Abwärtstrend zu durchbrechen. Beobachter wie Jefferies warnen allerdings, dass ein Teil des starken Starts ins Jahr von sportlichen Großereignissen – etwa einer Fußball-WM – beeinflusst sein dürfte.

Analystenstimmen bleiben gemischt: Goldman Sachs behält die Einstufung „Neutral“ mit einem Kursziel von 165 Euro bei. Die US-Bank lobte das währungsbereinigte Umsatzwachstum und das bessere operative Ergebnis, erwartet jedoch keine Anpassung der Jahreserwartungen nach den Zahlen.

Parallel zur operativen Nachrichtenlage hat Adidas eine finanzielle Kooperation mit der Deutschen Fußball Liga (DFL) vereinbart: Der Sportartikelhersteller stellt dem Ligaverband einen Darlehensrahmen von bis zu 100 Millionen Euro zur Verfügung. Die Vereinbarung, über die das Präsidium einstimmig beschlossen hat, bedarf noch der Zustimmung der Mitgliederversammlung. Zugleich wurde der Vertrag über den offiziellen Spielball vorzeitig bis mindestens 2034 verlängert; die Einnahmen aus der Ball-Lizenzierung können zur Tilgung eines in Anspruch genommenen Darlehens dienen. Die Maßnahme soll Medienvermarktungsprojekte der Liga stärken und wird intern als strategische Partnerschaft mit Wachstumsperspektiven gewertet.

Positiv für das Markenimage dürfte zudem ein sportlicher Coup sein: Zwei von Adidas ausgestattete Athleten liefen in London erstmals eine Marathonzeit unter zwei Stunden – ein PR-Erfolg, der das Renommee der Marke im Laufsport weiter stärkt.

Die adidas Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,32 % und einem Kurs von 148,2EUR auf Lang & Schwarz (30. April 2026, 07:54 Uhr) gehandelt.