Volkswagen-Konzern weniger profitabel als gedacht

WOLFSBURG (dpa-AFX) - Der VW-Konzern ist im ersten Quartal in einem schwierigen Umfeld und wegen Kosten für die US-Einfuhrzölle bei der Profitabilität weiter unter Druck geraten. Die operative Marge lag bei 3,3 Prozent, rund 0,4 Prozentpunkte unter dem Vorjahreswert, wie der Dax-Konzern am Donnerstag in Wolfsburg mitteilte. Analysten hatten im Schnitt mit 3,7 Prozent gerechnet. Laut Finanzchef Arno Antlitz erzielte Europas größter Autobauer vor Sondereffekten eine Marge von 4,3 Prozent. Das sei jedoch ein weiterhin viel zu niedriges Niveau, sagte er laut Mitteilung. Das operative Ergebnis ging insgesamt um gut 14 Prozent auf 2,46 Milliarden Euro zurück, der Umsatz sank um 2,5 Prozent auf 75,7 Milliarden Euro. Unter dem Strich rutschte das Ergebnis nach Steuern um gut 28 Prozent auf 1,56 Milliarden Euro ab./men/stk

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Volkswagen (VW) Vz Aktie

Die Volkswagen (VW) Vz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,76 % und einem Kurs von 86,68 auf Lang & Schwarz (30. April 2026, 07:53 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Volkswagen (VW) Vz Aktie um -5,05 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -1,30 %.

Die Marktkapitalisierung von Volkswagen (VW) Vz bezifferte sich zuletzt auf 17,69 Mrd..

Volkswagen (VW) Vz zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 5,2000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 5,8300 %.

Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 122,13EUR. Von den letzten 8 Analysten der Volkswagen (VW) Vz Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 97,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 131,00EUR was eine Bandbreite von +13,07 %/+52,70 % bedeutet.