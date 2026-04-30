Amundi um 3%: Allianz kauft Aktien zurück – Kursbooster in Sicht

Allianz meldet in mehreren Pflichtveröffentlichungen binnen weniger Tage Bewegungen bei Großaktionärspositionen und berichtet gleichzeitig über weitere Rückkäufe eigener Aktien. Die Stimmrechtsmitteilungen nach § 40 WpHG betreffen den französischen Vermögensverwalter Amundi S.A., dessen zugerechnete Beteiligung an der Allianz SE zwischen dem 21. und 23. April 2026 mehrfach um die 3‑Prozent‑Schwelle pendelte. Grundlage ist der im Register ausgewiesene Gesamtstimmrechtsbestand von 380.418.897 Aktien. Konkret wiesen die Meldungen aus dem Zeitraum 21.–23. April folgendermaßen aus: Amundi hatte am 21. April zugerechnete Stimmrechte in Höhe von rund 11,332,068 Aktien (2,98 %), am 22. April stieg dieser Wert auf ca. 11,480,653 Aktien (3,02 %) und am 23. April fiel er wieder auf etwa 11,310,109 Aktien (2,97 %). Zusätzlich führt Amundi Instrumente im Umfang von 68.906 Titeln (0,02 %) an, die vornehmlich aus Securities‑Lending‑Positionen (53.500 Aktien, „right to recall“) und als hinterlegtes Collateral (15.406 Aktien) resultieren. In den Mitteilungen betont Amundi, weder beherrscht zu werden noch andere stimmrechtsrelevante Unternehmen zu kontrollieren; es handelt sich folglich um aktiv gemanagte Fondbestände und verschriftlichte Leihpositionen, nicht um einen strategischen Kontrollanspruch.

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