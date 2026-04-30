Mercedes-Benz kauft 4,6 Mio. Aktien zurück – Aktie stoppt Talfahrt

An den Märkten reagierten Anleger nach der Quartalsberichterstattung offenbar erleichtert: Die Aktie stoppte eine vorangegangene Talfahrt und gewann am Mittwoch kurzfristig 1,2 Prozent auf 49,63 Euro, blieb aber im Jahresverlauf mehr als 17 Prozent im Minus. Operativ zeigte sich das Unternehmen resilient: Trotz deutlicher Schwäche in China fielen Gewinnrückgang und Ergebnisbelastung im ersten Quartal geringer aus als befürchtet. Umsatz und Ergebnis gingen zwar infolge rückläufiger Auslieferungen zurück; die Profitabilität litt zudem unter anhaltendem Wettbewerb, rückläufigen Verkaufspreisen, US‑Zöllen und negativen Währungseffekten.

Mercedes-Benz Group hat seine laufenden Aktienrückkäufe fortgesetzt und zwischen dem 20. und 24. April 2026 insgesamt 4.603.303 eigene Aktien erworben. Das teilte der Autobauer in der 25. Zwischenmeldung zum Rückkaufprogramm mit, das am 3. November 2025 gestartet wurde (Bekanntmachung vom 31. Oktober 2025). Die Käufe erfolgten über ein beauftragtes Kreditinstitut an verschiedenen Handelsplätzen (XETR, CEUX, AQEU, TQEX); die gewichteten Durchschnittskurse lagen in der Berichtsperiode zwischen 49,97 und 51,77 Euro. Detaillierte Teilsummen wiesen tägliche Volumina von jeweils mehreren hunderttausend Titeln auf. Seit Beginn des Programms bis zum 24. April 2026 beläuft sich das kumulierte Volumen auf 18.274.682 zurückerworbene Aktien. Mercedes-Benz veröffentlicht die Transaktionen wie üblich auf seiner Investor-Website; die Mitteilung erfolgte im Rahmen der gesetzlichen Meldepflichten nach der EU-Verordnung gegen Insiderhandel.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Analysten bewerten die Lage gemischt: Bernstein Research bezeichnete 2026 als anspruchsvolles Jahr, sieht aber einen soliden Start für den Konzern trotz geopolitischer Risiken wie dem Iran‑Konflikt. Goldman Sachs bestätigte die Einstufung „Buy“ mit einem Kursziel von 66 Euro und verwies darauf, dass das operative Ergebnis im Automobilgeschäft die Erwartungen dank eines Sondereffekts übertroffen habe.

Für Investoren bleibt der Aktienrückkauf ein Signal zur Kapitalallokation: Rückkäufe reduzieren die Zahl der frei handelbaren Aktien und können kurzfristig den Gewinn je Aktie stützen. Gleichzeitig reduziert sich die Bilanzliquidität; deshalb werden Beobachter künftig auf Volumen, Tempo der Rückkäufe und mögliche Änderungen der strategischen Zielsetzungen achten. Insgesamt sendet Mercedes‑Benz mit der Kombination aus moderaten operativen Ergebnissen, bestätigtem Jahresausblick und aktivem Kapitalrückfluss an den Markt ein vorsichtig optimistisches, aber risikobewusstes Bild.

Die Mitteilung erfolgte am 27. April 2026 über den EQS‑Distributionsdienst und erfüllt die Anforderungen der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 sowie der delegierten Durchführungsbestimmungen. Anleger und Analysten werden in den kommenden Wochen besonders die Quartalsprognosen, Margenentwicklung im Premiumsegment sowie die weitere Entwicklung in China und Nordamerika beobachten. Entscheidend bleibt, ob Mercedes‑Benz die Preispolitik stabilisieren und strukturelle Kostenvorteile realisieren kann, um die mittelfristigen Margenziele trotz makroökonomischer Unsicherheiten zu erreichen. Die Aktie bleibt volatil; Anleger sollten konsequent Risikomanagement beachten.

Die Mercedes-Benz Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,99 % und einem Kurs von 48,54EUR auf Lang & Schwarz (30. April 2026, 07:55 Uhr) gehandelt.