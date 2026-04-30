BASF setzt auf Duftstoffe: Dreistellige Millionen für Menthol & Linalool

Die geplanten Kapazitäten folgen einer vertikal integrierten Logik: Citral aus China soll sowohl den lokalen Markt in Asien beliefern als auch die erweiterte, nachgelagerte Produktion in Ludwigshafen stützen. Damit will BASF Versorgungssicherheit für Vorprodukte sicherstellen und Synergien zwischen asiatischer Herstellung und europäischer Weiterverarbeitung realisieren. Produktseitig sind Menthol und Linalool strategisch relevant: Menthol wird vor allem in Mund- und Körperpflege eingesetzt, Linalool als Lavendelduftstoff in Waschmitteln und anderen Reinigungs- und Pflegeprodukten.

BASF verstärkt seine globale Produktions- und Wertschöpfungsstrategie mit gezielten Investitionen in Duft- und Aromastoffe: Der Konzern gibt einen dreistelligen Millionenbetrag für zwei neue Anlagen in Ludwigshafen bekannt, die Menthol und Linalool produzieren sollen. Parallel dazu entsteht am neuen Verbundstandort in Zhanjiang (China) eine Anlage zur Herstellung von Citral. Vorstandmitglied Katja Scharpwinkel wertet die Maßnahmen als Beleg für die Vorteile des Verbunds im weltweiten Produktionsnetzwerk und als klares Bekenntnis zum Standort Ludwigshafen.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Die Investitionen signalisieren zudem eine aktive industrielle Ausrichtung in einem Segment, das von Nachfrage nach Duftstoffen in Konsumgütern und von Preisdynamiken bei Rohstoffen geprägt ist. BASF setzt damit auf Wertschöpfungstiefe und regionale Diversifikation — eine Antwort auf Lieferkettenrisiken und Marktchancen insbesondere in Asien.

Parallel zur Produktionsoffensive läuft bei BASF ein Aktienrückkaufprogramm: Im Zeitraum 20. bis 24. April 2026 wurden 10.000 eigene Aktien erworben. Seit Beginn des Programms am 3. November 2025 summiert sich das Volumen auf 19.520.278 zurückgekaufte Aktien; Käufe erfolgen über eine beauftragte Bank an der Frankfurter Börse (Xetra). Der Rückkauf ist Teil der Kapitalmarktkommunikation und unterstreicht die Priorität, Aktionärsrenditen zu stützen.

Trotz dieser operativen und finanziellen Maßnahmen bleibt das Sentiment bei einigen Investoren vorsichtig: Die britische Investmentbank Barclays bestätigte die Einstufung „Underweight“ mit einem Kursziel von 40 Euro. Analystin Katie Richards argumentiert, dass zwar Preiserhöhungen helfen könnten, Margendruck weiterzugeben, gleichzeitig aber die Nachfrage bei dauerhaft höheren Preisen leiden könne.

Vor dem Hintergrund der morgigen Hauptversammlung dürften Themen wie Investitionsvolumen, Integration der neuen Anlagen, Buyback-Programm und Margenaussichten im Mittelpunkt stehen. Für Anleger bleibt entscheidend, wie BASF Kostenweitergabe, Nachfrageentwicklung und Synergieeffekte in den kommenden Quartalen in Einklang bringt.

Die BASF Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,73 % und einem Kurs von 52,74EUR auf Lang & Schwarz (30. April 2026, 07:57 Uhr) gehandelt.