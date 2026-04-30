🥇 SMARTBROKER+ ist Kostensieger in allen getesteten Depotgrößen. Jetzt sparen und Depot eröffnen → 🥇 SMARTBROKER+ ist Kostensieger. Jetzt Depot eröffnen →
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsSuedzucker AktievorwärtsNachrichten zu Suedzucker
    69 Aufrufe 69 0 Kommentare 0 Kommentare

    Südzucker am Tiefpunkt: Gewinn halbiert – Zuckersteuer rückt näher

    Südzucker am Tiefpunkt: Gewinn halbiert – Zuckersteuer rückt näher
    Foto: Dennis Möbus - Südzucker AG

    Südzucker hat im jüngst abgeschlossenen Geschäftsjahr starke Spuren der schwachen Zuckermärkte getragen: Das operative Ergebnis fiel nach vorläufigen Berechnungen auf rund 163 Millionen Euro und hat sich damit gegenüber dem Vorjahr (350 Mio. Euro) mehr als halbiert. Noch deutlicher wird die Bandbreite der Volatilität im Vergleich zu vor zwei Jahren, als das Ergebnis dank hoher Zuckerpreise nahezu 950 Millionen Euro betrug. Der Konzernumsatz sank um 13,4 Prozent auf 8,4 Milliarden Euro.

    Das Unternehmen macht für den Ergebnisrückgang vor allem das schwierige Marktumfeld im Zuckersegment verantwortlich. Südzucker verarbeitet primär Zuckerrüben und beliefert Handel und Industrie; daneben erzielt der Konzern Erlöse mit Tiefkühlpizzen, Fruchtsaftkonzentraten, Portionsartikeln wie Zuckersticks sowie über die Biosprittochter CropEnergie. Diese Diversifikation bietet zwar Puffer, konnte die kräftigen Einbußen im Kerngeschäft jedoch nicht vollständig kompensieren.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Südzucker!
    Long
    11,10€
    Basispreis
    0,76
    Ask
    × 14,34
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    12,50€
    Basispreis
    0,91
    Ask
    × 13,67
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Für das laufende Geschäftsjahr bestätigt Südzucker seine Prognose, wonach der Konzernumsatz leicht unter dem Vorjahresniveau liegen soll. Eine konkrete Prognose zum operativen Ergebnis wurde nicht abgegeben; der vollständige Geschäftsbericht ist für den 21. Mai angekündigt. Anleger und Analysten dürften den Bericht nutzen, um die Struktur der Rückgänge, Margenentwicklung und mögliche Maßnahmen zur Ergebnisstabilisierung detailliert zu prüfen.

    Die DZ Bank hob infolge der Zahlen ihr Anlageurteil für Südzucker von „Verkaufen“ auf „Halten“ und erhöhte den fairen Wert moderat von 11,50 auf 11,85 Euro. Analyst Axel Herlinghaus begründete die Anpassung mit erhöhten Schätzungen, signalisierte damit aber gleichzeitig, dass kurzfristig keine starke Kurserholung erwartet wird.

    Politische Rahmenbedingungen könnten mittelfristig zusätzliche Herausforderungen bringen: Die niedersächsische Ernährungsministerin Miriam Staudte befürwortet eine Abgabe auf zuckerhaltige Getränke; die Weltgesundheitsorganisation empfiehlt eine Sondersteuer von mindestens 20 Prozent. Die Bundesregierung plant eine entsprechende Abgabe ab 2028, mit erwarteten Mehreinnahmen von rund 450 Millionen Euro jährlich. Solche Maßnahmen könnten den Zuckerverbrauch senken, Hersteller zu Rezepturanpassungen zwingen und die Nachfrage nach Zucker langfristig dämpfen.

    Für Investoren bedeutet dies ein Umfeld erhöhter Unsicherheit: Rohstoffpreiszyklen, politische Regulierung und die Anpassungsfähigkeit der Lebensmittel- und Getränkeindustrie werden maßgeblich über die Ertragskraft von Südzucker entscheiden. Wesentliche Beobachtungspunkte bleiben die Veröffentlichung des Geschäftsberichts am 21. Mai, die Entwicklung der Zuckerpreise und Fortschritte bei Regulierungsplänen.



    Suedzucker

    -0,51 %
    +2,79 %
    +13,24 %
    +19,37 %
    -0,25 %
    -35,16 %
    -13,87 %
    -22,88 %
    +89.900,00 %
    ISIN:DE0007297004WKN:729700
    Suedzucker direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf

    Die Suedzucker Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,09 % und einem Kurs von 11,76EUR auf Lang & Schwarz (30. April 2026, 07:56 Uhr) gehandelt.



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wO Newsflash
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
    Verfasst von wO Newsflash
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Südzucker am Tiefpunkt: Gewinn halbiert – Zuckersteuer rückt näher Südzucker hat im jüngst abgeschlossenen Geschäftsjahr starke Spuren der schwachen Zuckermärkte getragen: Das operative Ergebnis fiel nach vorläufigen Berechnungen auf rund 163 Millionen Euro und hat sich damit gegenüber dem Vorjahr (350 Mio. Euro) …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     