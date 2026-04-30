Südzucker am Tiefpunkt: Gewinn halbiert – Zuckersteuer rückt näher

Das Unternehmen macht für den Ergebnisrückgang vor allem das schwierige Marktumfeld im Zuckersegment verantwortlich. Südzucker verarbeitet primär Zuckerrüben und beliefert Handel und Industrie; daneben erzielt der Konzern Erlöse mit Tiefkühlpizzen, Fruchtsaftkonzentraten, Portionsartikeln wie Zuckersticks sowie über die Biosprittochter CropEnergie. Diese Diversifikation bietet zwar Puffer, konnte die kräftigen Einbußen im Kerngeschäft jedoch nicht vollständig kompensieren.

Südzucker hat im jüngst abgeschlossenen Geschäftsjahr starke Spuren der schwachen Zuckermärkte getragen: Das operative Ergebnis fiel nach vorläufigen Berechnungen auf rund 163 Millionen Euro und hat sich damit gegenüber dem Vorjahr (350 Mio. Euro) mehr als halbiert. Noch deutlicher wird die Bandbreite der Volatilität im Vergleich zu vor zwei Jahren, als das Ergebnis dank hoher Zuckerpreise nahezu 950 Millionen Euro betrug. Der Konzernumsatz sank um 13,4 Prozent auf 8,4 Milliarden Euro.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Für das laufende Geschäftsjahr bestätigt Südzucker seine Prognose, wonach der Konzernumsatz leicht unter dem Vorjahresniveau liegen soll. Eine konkrete Prognose zum operativen Ergebnis wurde nicht abgegeben; der vollständige Geschäftsbericht ist für den 21. Mai angekündigt. Anleger und Analysten dürften den Bericht nutzen, um die Struktur der Rückgänge, Margenentwicklung und mögliche Maßnahmen zur Ergebnisstabilisierung detailliert zu prüfen.

Die DZ Bank hob infolge der Zahlen ihr Anlageurteil für Südzucker von „Verkaufen“ auf „Halten“ und erhöhte den fairen Wert moderat von 11,50 auf 11,85 Euro. Analyst Axel Herlinghaus begründete die Anpassung mit erhöhten Schätzungen, signalisierte damit aber gleichzeitig, dass kurzfristig keine starke Kurserholung erwartet wird.

Politische Rahmenbedingungen könnten mittelfristig zusätzliche Herausforderungen bringen: Die niedersächsische Ernährungsministerin Miriam Staudte befürwortet eine Abgabe auf zuckerhaltige Getränke; die Weltgesundheitsorganisation empfiehlt eine Sondersteuer von mindestens 20 Prozent. Die Bundesregierung plant eine entsprechende Abgabe ab 2028, mit erwarteten Mehreinnahmen von rund 450 Millionen Euro jährlich. Solche Maßnahmen könnten den Zuckerverbrauch senken, Hersteller zu Rezepturanpassungen zwingen und die Nachfrage nach Zucker langfristig dämpfen.

Für Investoren bedeutet dies ein Umfeld erhöhter Unsicherheit: Rohstoffpreiszyklen, politische Regulierung und die Anpassungsfähigkeit der Lebensmittel- und Getränkeindustrie werden maßgeblich über die Ertragskraft von Südzucker entscheiden. Wesentliche Beobachtungspunkte bleiben die Veröffentlichung des Geschäftsberichts am 21. Mai, die Entwicklung der Zuckerpreise und Fortschritte bei Regulierungsplänen.

Die Suedzucker Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,09 % und einem Kurs von 11,76EUR auf Lang & Schwarz (30. April 2026, 07:56 Uhr) gehandelt.