Zalando verstärkt Aktienrückkauf: 8,5 Mio. geordert – Budget schrumpft

Parallel kündigte Zalando an, seine Quartals‑/Zwischenmitteilung für das erste Halbjahr am 6. Mai 2026 zu veröffentlichen (jeweils deutsch und englisch auf den Investor‑Relations‑Seiten). Die Bekanntmachungen erfolgen unter Berufung auf die einschlägigen EU‑Transparenzvorschriften (Art. 5 Abs. 1 lit. a) Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Delegierte Verordnung (EU) Nr. 2016/1052).

Zalando hat im Rahmen seines im März gestarteten Aktienrückkaufprogramms (ARP) zwischen dem 20. und 24. April 2026 weitere 1.625.432 eigene Aktien zurückgekauft. Das teilte das Unternehmen in einer Zulassungsfolgepflichtmitteilung vom 28. April mit. Die Rückkäufe wurden über ein unabhängiges Kreditinstitut über Börsen und multilaterale Handelssysteme ausgeführt; gehandelt wurde unter anderem über XETA, CEUX, TQEX und AQEU. Die volumen‑gewichteten Durchschnittskurse in der Berichtsperiode bewegten sich täglich zwischen rund 21,94 EUR und 22,76 EUR. Insgesamt hat Zalando seit Beginn des Programms am 12. März bis einschließlich 24. April 2026 bereits 8.521.608 Aktien angekauft.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Bedeutung und Marktwirkung: Aktienrückkäufe sind ein übliches Instrument, um das Angebot an frei handelbaren Aktien zu verringern, den Gewinn je Aktie zu stützen und ein positives Kursumfeld zu schaffen. In Zalandos Fall sorgt das ARP für direkte Nachfrage auf dem Markt — ein stabilisierender Faktor in einem volatilen Umfeld. Analysten und Marktteilnehmer werden zugleich auf das verbleibende Volumen und die bisherige Mittelverwendung achten; in einem Forum wies ein Marktteilnehmer darauf hin, dass bislang rund 185 Mio. EUR des Programmbudgets von 300 Mio. EUR eingesetzt worden seien (Restvolumen demnach ~115 Mio. EUR). Diese Zahl stammt nicht aus der offiziellen Mitteilung und ist als Schätzung zu werten, passt aber zur bislang beobachteten Preisrange.

Risiken und Dynamik: Auf Kursbewegungen wirken neben dem ARP geopolitische Unsicherheiten (in Kommentaren wurde der Konflikt im Iran als Stimmungstreiber genannt) sowie Leerverkäufe, die zeitweise gegenläufige Effekte ausüben können. Kurzfristig bleibt die Aktie anfällig für makroökonomische Impulse und Trader‑Aktivitäten; mittelfristig dürfte das ARP jedoch einen dämpfenden Effekt auf Abwärtsbewegungen haben, solange Kapital zur Verfügung steht.

Ausblick: Entscheidend werden die Zahlen und die Aussagekraft der Quartalsmitteilung am 6. Mai sein. Anleger sollten zudem beobachten, wie schnell das verbleibende Rückkaufbudget genutzt wird und ob Zalando weitere Signale zur Kapitalallokation (z. B. Dividendenpolitik) liefert.

Die Zalando Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,19 % und einem Kurs von 20,97EUR auf Lang & Schwarz (30. April 2026, 07:56 Uhr) gehandelt.