Visa pulverisiert Erwartungen: Gewinn +32% — UBS hebt Kursziel auf 410$

Analysten werten die Entwicklung als Bestätigung dafür, dass Kartenumsätze und bezogene Dienstleistungen – von Plastik- bis zu digitalen Zahlungslösungen – weiterhin solide wachsen. Visa profitiert dabei sowohl von anhaltender Verbraucheraktivität in den USA als auch von internationalen Transaktionsvolumina, die das Zahlungsvolumen und die damit verbundenen Gebühren ansteigen lassen. Höhere Wechsel- und Interchange-Gebühren sowie ein weiterhin starkes Reise- und Onlinegeschäft dürften zu dem Ergebnis beigetragen haben, auch wenn das Unternehmen konkrete Segmentdetails in der Kurzmeldung nicht im Detail aufschlüsselte.

Der US-Zahlungsdienstleister Visa hat im zweiten Quartal die Markterwartungen klar übertroffen und profitiert weiter von einer robusten Konsumnachfrage. Der Nettogewinn stieg im Jahresvergleich um 32 Prozent auf 6,0 Milliarden US-Dollar, der Nettoumsatz legte um 17 Prozent auf 11,2 Milliarden US-Dollar zu. Laut Unternehmen handelt es sich dabei um den stärksten Umsatzanstieg seit 2022. Die Zahlen wurden am Dienstag nach Börsenschluss in San Francisco veröffentlicht und lösen im nachbörslichen Handel zunächst Kursgewinne von rund vier Prozent aus.

Die Schweizer Großbank UBS reagierte prompt und hob in einer am Mittwoch vorliegenden Studie das Kursziel für Visa von 390 auf 410 US-Dollar an. Die Einstufung blieb auf „Buy“. UBS-Analyst Timothy Chiodo betonte, dass Visa seine Jahresziele für Umsatz und Gewinn angehoben habe und damit für das zweite Halbjahr und darüber hinaus gut aufgestellt erscheine. Die Anpassung des Kursziels spiegelt die konservative Neubewertung des anhaltenden strukturellen Wachstums im Zahlungsverkehr wider.

Für Investoren bedeutet das aktuelle Ergebnis eine Bestätigung der defensiven Wachstumsstory von Visa: stabile Margen, hohe Cash-Generierung und ein profitables Verhältnis zwischen volumenbasierten Einnahmen und operativen Kosten. Allerdings bleiben makroökonomische Risiken – etwa eine mögliche Konjunkturabkühlung, steigende Zinssätze oder regulatorische Eingriffe in das Interchange-Geschäft – relevante Unsicherheitsfaktoren. Auch der Wettbewerb durch FinTechs und neue digitale Zahlungsanbieter sowie geopolitische Spannungen können mittelfristig Druck erzeugen.

In der Bilanz der Märkte festigt Visas Ergebnis die Position des Unternehmens als führender Player im globalen Zahlungsverkehr, der vom structurally steigenden Trend zu bargeldlosen Transaktionen weiterhin profitiert. Anleger honorierten die robuste Vorlage und die positive Ausblicksinterpretation der Analysten mit Kurszuwächsen, während die weitere Entwicklung vom Konsumverhalten und regulatorischen Rahmenbedingungen abhängen wird.

Die Visa (A) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +8,26 % und einem Kurs von 334,9EUR auf NYSE (30. April 2026, 02:04 Uhr) gehandelt.