Börsen‑Beben erwartet: Quartalsflut, Fed & EZB entscheiden

Auf Unternehmensseite rücken Banken und Industrieunternehmen in den Fokus: Barclays, UBS, Deutsche Bank sowie eine Reihe weiterer europäischer Finanzinstitute berichten, parallel finden zahlreiche Hauptversammlungen großer Versicherer und Rückversicherer (Munich Re, Hannover Rück, Zurich) statt. Im Automobilsektor melden Mercedes‑Benz, Volkswagen, Porsche, BMW und US‑Player wie General Motors; auch Zulieferer und Industrieunternehmen wie BASF, Siemens, MTU und Caterpillar legen Quartalszahlen vor. Die Tech‑ und Halbleiterfront ist ebenfalls stark besetzt: Alphabet, Microsoft, Amazon, Meta, Apple sowie NXP und Qualcomm veröffentlichen Kennzahlen und dürften die Stimmung an den US‑Märkten maßgeblich mitprägen.

Zwischen Ende April und Mitte Mai dominiert ein dicht gepackter Quartalskalender die Markterwartungen: In Europa und den USA legen zahlreiche Großkonzerne ihre Zahlen vor, zeitgleich stehen wichtige Notenbankentscheidungen und makroökonomische Veröffentlichungen an. Anleger und Analysten müssen in den nächsten zwei Wochen eine hohe Nachrichtenflut verdauen, die Impulse für Kurse, Zinswenden und Branchenrotation geben dürfte.

Zentral sind die geldpolitischen Entscheidungen: Die EZB trifft sich Ende April, begleitet von der turnusmäßigen Pressekonferenz; zeitgleich tagt die Bank of England. In den USA steht ein Fed‑Entscheid inklusive Presseauftritt von Jerome Powell sowie eine Reihe wichtiger US‑Daten an — vom ADP‑Report über den Beschäftigungsbericht bis zu Inflationsindikatoren wie dem PCE‑Preisindex. Auch die Bank of Japan, die australische Zentralbank und mehrere nordische Notenbanken geben Richtungsentscheide bekannt. Diese Sitzungen können – insbesondere vor dem Hintergrund divergierender Wachstums- und Inflationssignale – Bewegungen an den Anleihemärkten und Wechselkursen auslösen.

Makroökonomisch sind mehrere Erstveröffentlichungen von Bedeutung: Eurozonen‑BIP und Verbraucherpreise, US‑BIP (erste Schätzung), PCE‑Index sowie eine Reihe von PMI‑Daten und Arbeitsmarktindikatoren geben Aufschluss über die Konjunkturlage und die Inflationstendenz. Besonderes Augenmerk verdienen die US‑Arbeitsmarktdaten und der Konsumbericht, da sie die Wahrscheinlichkeit weiterer Zinsschritte in den USA beeinflussen.

Neben Zahlen und Notenbanken laufen wichtige Branchentreffen und Konferenzen: Energie‑ und Netzgipfel (Tennet), Diskurse zur Zukunft des Finanzsektors sowie politische Veranstaltungen mit Spitzenpolitikern – u. a. Diskussionen zur Energiewende und Treffen der EU‑Minister – könnten politische Rahmensetzungen für Unternehmen liefern.

Fazit: Die kommende Berichtsperiode verspricht hohe Volatilität. Entscheidend wird sein, wie Unternehmen Margen, Nachfrageentwicklung und Kosteninflation kommentieren und ob die Zentralbanken aus Daten und Firmenmeldungen neue geldpolitische Signale ableiten. Anleger sollten Termine priorisieren und auf Gewinnrevisionen sowie Forward‑Guidance achten.

Weizen wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,77 % und einem Kurs von 649,7PKT auf Ariva Indikation (29. April 2026, 22:00 Uhr) gehandelt.