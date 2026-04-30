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    Rossmann erhöht Einfluss bei K+S auf 19,5% – Düngerpreise explodieren

    Rossmann erhöht Einfluss bei K+S auf 19,5% – Düngerpreise explodieren
    Foto: Michael Matthey - dpa

    Kassel/Frankfurt, 28. April 2026 — Zwei kurzfristig relevante Meldungen aus dem Rohstoff- und Agrarsektor sorgten heute für Gesprächsstoff an den Märkten: Eine Stimmrechtsmitteilung bei K+S und eine Einschätzung zur Düngerversorgung in Europa.

    Stimmrechtsmitteilung: Rossmann Beteiligungs GmbH erhöht Einfluss bei K+S

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    Die Rossmann Beteiligungs GmbH hat gemäß § 40 WpHG mitgeteilt, dass sie am 27. April 2026 erstmals direkte Stimmrechte in Höhe von 16,2 Mio. Aktien an der K+S Aktiengesellschaft hält. Dies entspricht 9,05 Prozent der Gesamtstimmrechte (Gesamtzahl nach § 41 WpHG: 179,100,000). Zusätzlich hält Rossmann Instrumente, die auf 18,7 Mio. Stimmrechte entfallen und 10,44 Prozent ausmachen (u. a. Put- und Call-Optionsscheine sowie ein Knock-Out-Zertifikat). Zusammen ergibt sich ein aggregierter Anteil von 19,49 Prozent. In der letzten Meldung waren 8,43 Prozent an Stimmrechten und Instrumenten mit 6,68 Prozent angegeben (Summe 15,11 Prozent), sodass sich die gebündelte Einflussnahme deutlich erhöht hat.

    Für Anleger und Marktbeobachter ist besonders die Kombination aus direkten Anteilen und instrumentellen Rechten relevant: Sie verschafft Rossmann nicht nur substantiellen Stimmrechtsgewicht, sondern auch Flexibilität in der Ausübung von Rechten, je nach Entwicklung der Kurse und der Unternehmensstrategie. K+S, als bedeutender europäischer Produzent von Kali- und Düngemitteln, steht damit verstärkt im Fokus von Großaktionären — mögliche strategische Interessen bleiben zwar unbenannt, könnten aber Einfluss auf Kapitalmarkt- und Unternehmensentscheidungen haben.

    Düngerversorgung in Europa: Versorgungslage stabil, Preise jedoch höher

    Parallel berichten Branchenvertreter und die dpa, dass die Düngerversorgung Europas trotz des Iran-Konflikts und der Blockade der Straße von Hormus aktuell nicht in Gefahr sei. Zwar entfiel über die Route rund 30 Prozent des globalen Handels mit Harnstoff, doch Europa erhöhe die Versorgung über eigene Produktion und Lieferungen aus Märkten wie Algerien und Ägypten. Der Selbstversorgungsgrad bei Harnstoff liege bei rund 75 Prozent; Kalidünger könne sogar komplett domestisch hergestellt werden.

    Ökonomisch spürbar ist jedoch ein Preisschub: Harnstoff notiert laut Industrieverbandsangaben rund 50 Prozent höher bei etwa 750 Euro/Tonne, bleibt aber unter den Spitzenwerten aus dem Beginn des Ukraine-Kriegs (knapp 1.300 Euro/Tonne). Die gestiegenen Betriebskosten drücken auf die Stimmung der Landwirtschaft: Das Agrarbarometer zeigt die schwächsten Bewertungen seit 2016, Investitionsbereitschaft sinkt, die Liquiditätslage wird bei anhaltender Krise als gefährdet eingeschätzt. Experten plädieren für schnelle, zinssubventionierte Kredite statt nicht rückzahlbarer Zuschüsse, um Zahlungsschwierigkeiten zu vermeiden.

    Verknüpfung

    Die Stimmrechtsveränderung bei K+S fällt in einen Marktkontext, in dem Düngemittelpreise volatiler sind und die Bedeutung europäischer Produzenten zunimmt. Großaktionärsbewegungen bei K+S könnten daher nicht nur kapitalmarktrelevant sein, sondern auch strategische Implikationen für Versorgungssicherheit und Preispolitik mit sich bringen.



    K+S

    +0,06 %
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    -2,28 %
    +13,64 %
    +5,82 %
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    +73,73 %
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    +852,61 %
    ISIN:DE000KSAG888WKN:KSAG88
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    Die K+S Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,06 % und einem Kurs von 15,85EUR auf Lang & Schwarz (30. April 2026, 07:58 Uhr) gehandelt.



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