Delivery Hero bestätigt Prognose nach gutem ersten Quartal
- Bruttowarenwert zu konstanten Kursen +7,6% 12,5 Mrd
- Bereinigter Umsatz vergleichbar +17% auf 3,7 Mrd
- Prognose bestätigt Segmentergebnis traf Erwartungen
BERLIN (dpa-AFX) - Der Essenslieferdienst Delivery Hero ist mit Zuwächsen ins neue Jahr gestartet. Die Jahresprognose bestätigte der Konzern. Der Bruttowarenwert erhöhte sich zu konstanten Wechselkursen um 7,6 Prozent auf rund 12,5 Milliarden Euro, wie das im MDax notierte Unternehmen am Donnerstag in Berlin mitteilte. Der bereinigte Gesamtumsatz aller Segmente kletterte auf gleicher Basis um 17 Prozent auf 3,7 Milliarden Euro. Analysten hatten laut einem vom Unternehmen bereitgestellten Konsens beim Bruttowarenwert weniger auf dem Zettel, das Segmentergebnis entsprach den Markterwartungen./err/jha/
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Delivery Hero Aktie
Die Delivery Hero Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,68 % und einem Kurs von 29.861 auf Ariva Indikation (29. April 2026, 22:00 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Delivery Hero Aktie um -3,14 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +14,03 %.
Die Marktkapitalisierung von Delivery Hero bezifferte sich zuletzt auf 5,82 Mrd..
Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 29,56EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 20,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 35,00EUR was eine Bandbreite von +3,84 %/+81,72 % bedeutet.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu Delivery Hero - A2E4K4 - DE000A2E4K43
Das denkt die wallstreetONLINE Community über Delivery Hero. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Unglaublich detailliert und knallhart recherchiert! Bitte weiter so. :)