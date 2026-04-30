Delivery Hero bestätigt Prognose nach gutem ersten Quartal

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Delivery Hero Aktie

Die Delivery Hero Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,68 % und einem Kurs von 29.861 auf Ariva Indikation (29. April 2026, 22:00 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Delivery Hero Aktie um -3,14 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +14,03 %.

Die Marktkapitalisierung von Delivery Hero bezifferte sich zuletzt auf 5,82 Mrd..

Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 29,56EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 20,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 35,00EUR was eine Bandbreite von +3,84 %/+81,72 % bedeutet.