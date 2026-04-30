Die Stimmung kippt

Kurzfristig gilt der Bereich um den 50-Wochen-Durchschnitt bei 39,54 Euro noch als neutral. Sollte der Kurs jedoch weiter in diese Richtung fallen, würde sich das Bild eines sogenannten Doppelhochs verstärken – ein Muster, das häufig auf fallende Kurse hindeutet. Ein stärkeres Verkaufssignal entstünde dann, wenn das Märztief bei 38,43 Euro auf Wochenbasis unterschritten wird. In diesem Fall könnte die Aktie mittelfristig in Richtung 34,25 Euro weiter nachgeben.

Auffällig ist, dass die Aktie inzwischen bereits zum vierten Mal an der Marke von rund 45,00 Euro gescheitert ist. Ein nachhaltiger Ausbruch darüber ist bislang nicht gelungen. Stattdessen zeigt der Kurs in dieser Woche deutlich nach unten, und viele Anleger ziehen sich zunehmend zurück.

Zusätzlichen Druck zeigen auch wichtige technische Indikatoren wie der RSI und der MACD, die beide aktuell nach unten tendieren und damit das negative Szenario unterstützen.

Für eine positive Entwicklung müsste die Aktie hingegen überzeugend über 45,50 Euro steigen. Erst dann würden sich die Chancen auf einen Anstieg bis etwa 52,70 Euro verbessern.

Trading-Strategie:

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SHORT

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Stop-Sell-Order : 39,50 Euro

Kursziele : 38,43/34,25 Euro

Renditechance via DQ0VTF : 160 Prozent

Anlagehorizont : 1 - 3 Wochen

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Anmerkungen: Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

Daimler Truck Holding AG (Wochenchart in Euro) Tendenz:

Strategie für steigende Kurse WKN: DU6FXK Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 0,45 - 0,47 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 37,3452 Euro Basiswert: Daimler Truck Holding AG KO-Schwelle: 37,3452 Euro akt. Kurs Basiswert: 42,05 Euro Laufzeit: Open End Kursziel: Hebel: 8,90 Kurschance: http://www.boerse-frankfurt.de

Strategie für fallende Kurse WKN: DQ0VTF Typ: Open End Turbo Short akt. Kurs: 0,43 - 0,45 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 45,9782 Euro Basiswert: Daimler Truck Holding AG KO-Schwelle: 45,9782 Euro akt. Kurs Basiswert: 42,05 Euro Laufzeit: Open End Kursziel: 34,25 Euro Hebel: 9,26 Kurschance: + 160 Prozent http://www.boerse-frankfurt.de

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur DZ Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.