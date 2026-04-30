Goldpreis stabil bei +0,27 %

USD

+0,27 %

Gold Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -3,16 % 1 Monat +1,28 % 3 Monate -12,23 % 1 Jahr +37,32 %

Ohne größere Ausschläge pendelt der Goldpreis um 4.562,61. Die Veränderung vonbleibt vernachlässigbar.

Nehmen wir ein Beispiel: Hätten Sie vor 5 Jahren 5.000USD in Gold investiert, lag der Preis bei 1.771,45USD. Heute notiert Gold bei 4.562,61USD. Ihr Einsatz wäre nun 12.878,2USD wert – ein Zuwachs von +157,56 %.

🔍 wallstreetONLINE-Community zu Gold

Gold-Sentiment im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt: Bullische Tendenzen mit Ziel 3400 USD (1,61er Extension der A) werden neben bearisheren Kommentaren gesehen, die weitere Verluste und eine möglicherweise fertige C-Welle erwarten. Insgesamt bleibt die Lage technisch iterativ, klare Richtung fehlt. Kursentwicklung der letzten 14 Tage wird in den Beiträgen nicht eindeutig festgelegt.