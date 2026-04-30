Goldpreis
Goldpreis stabil bei +0,27 %
Goldpreis stabil bei 4.562,61 USD, Veränderung nur +0,27 %.
Gold Kursentwicklung
|Zeitraum
|Performance
|1 Woche
|-3,16 %
|1 Monat
|+1,28 %
|3 Monate
|-12,23 %
|1 Jahr
|+37,32 %
Nehmen wir ein Beispiel: Hätten Sie vor 5 Jahren 5.000USD in Gold investiert, lag der Preis bei 1.771,45USD. Heute notiert Gold bei 4.562,61USD. Ihr Einsatz wäre nun 12.878,2USD wert – ein Zuwachs von +157,56 %.
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Gold
Gold-Sentiment im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt: Bullische Tendenzen mit Ziel 3400 USD (1,61er Extension der A) werden neben bearisheren Kommentaren gesehen, die weitere Verluste und eine möglicherweise fertige C-Welle erwarten. Insgesamt bleibt die Lage technisch iterativ, klare Richtung fehlt. Kursentwicklung der letzten 14 Tage wird in den Beiträgen nicht eindeutig festgelegt.
Zur Gold Diskussion
Informationen zu Gold
Gold wird seit Jahrtausenden als Zahlungsmittel und Wertanlage genutzt. Heute gilt es als Inflationsschutz und Krisenmetall. Der Kurs spiegelt Erwartungen zu Zinspolitik, Wirtschaftsdaten und geopolitischen Risiken wider. Besonders in Zeiten politischer Unsicherheit fließt Kapital verstärkt in das Edelmetall.
ETCs auf Gold
|ETF
|Strategie
|Replikation
|Hebel
|TER
|Letzter Kurs
|Perf. %
|Long
|Vollständig
|1
|0,40
|355,45EUR
|-0,88 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,36
|126,04EUR
|+0,73 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,59
|257,46EUR
|-1,01 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,75
|369,66EUR
|-2,06 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,75
|97,56EUR
|-3,24 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,45
|572,60EUR
|-2,11 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,29
|372,92EUR
|-0,75 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,25
|75,38EUR
|-0,76 %
|Long
|1
|0,00
|125,61EUR
|+0,37 %
|Short
|Sampling
|1
|0,98
|9,418EUR
|+1,09 %
Ob ein Investment in Gold sinnvoll ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Entwicklung von Gold berücksichtigen. Neben charttechnischen Signalen und fundamentalen Treibern wie Zinsen oder Währungskursen können auch geopolitische Ereignisse Einfluss nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, um sich ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition über Gold-ETCs eine Überlegung wert sein, da hier ein einfacher und transparenter Zugang zum Markt möglich ist.