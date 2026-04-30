Electrovac-IPO: 7,80€ je Aktie – 30 Mio. für internationale Produktion

Der Handel der Aktien am regulierten Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse soll voraussichtlich am 30. April 2026 unter dem Handelssymbol „EVAC“ und der ISIN DE000A420ZL4 aufgenommen werden; die Lieferung der Angebotsaktien gegen Zahlung ist ebenfalls für diesen Tag geplant. BankM AG und B. Metzler seel. Sohn & Co. AG fungierten als Joint Global Coordinators.

Die electrovac AG hat den endgültigen Angebotspreis für ihren Börsengang (IPO) auf 7,80 Euro je Aktie festgelegt. Insgesamt wurden 4.416.000 Aktien platziert, davon 3.840.000 neue Aktien aus einer Barkapitalerhöhung sowie 576.000 bestehende Aktien aus dem Bestand der Electrovac Holding AG im Rahmen der Mehrzuteilungs- bzw. Greenshoe-Option. Unter der Annahme einer vollständigen Ausübung der Greenshoe beträgt das Gesamtplatzierungsvolumen 34,4 Mio. Euro; der Bruttoemissionserlös für die Gesellschaft beläuft sich auf rund 30,0 Mio. Euro. Der Erlös ist für den Ausbau internationaler Produktionskapazitäten vorgesehen. Auf Basis des Angebotspreises ergibt sich eine Marktkapitalisierung von etwa 125 Mio. Euro; der Streubesitz würde bei voller Greenshoe-Ausübung rund 28 Prozent betragen.

Privatanleger erhielten insgesamt rund 400.000 Angebotsaktien über die Plattform DirectPlace und das Zeichnungstool der Gesellschaft. Zeichnungsaufträge von Privatanlegern wurden demnach vollumfänglich zugeteilt, wobei sehr kleine Orders – unter 100 Aktien bei DirectPlace und unter 250 Aktien beim Zeichnungstool – nicht bedient wurden. Die Zuteilung orientierte sich an den 2000 veröffentlichten Grundsätzen der Börsensachverständigenkommission zur Verteilung von Aktienemissionen an Privatanleger.

Die Mitteilung enthält die üblichen rechtlichen Hinweise: Sie ist als Werbung im Sinne der Prospektverordnung zu verstehen und ersetzt nicht den endgültigen Wertpapierprospekt, der von potenziellen Anlegern zu prüfen ist. Zudem werden Beschränkungen für die Verbreitung bzw. das Angebot der Aktien in bestimmten Jurisdiktionen (insbesondere USA, Kanada, Australien, Japan und UK) sowie Hinweise auf zukunftsgerichtete Aussagen und die Unsicherheit von Markt- und Branchenprognosen betont.

Für Investoren bedeuten Emissionsvolumen, Marktkapitalisierung und geplanter Mittelverwendung, dass electrovac nun über frisches Kapital verfügt, um Wachstumspläne insbesondere in der Produktion zu finanzieren; der vergleichsweise moderate Freefloat und die Market-Cap-Kennzahl geben ersten Anhaltspunkte für Liquidität und Bewertungsrahmen am IPO-Tag. Electrovac ist ein Spezialist für hermetische Glas-Metall-Gehäuse zum Schutz sicherheits- und systemkritischer Elektronik, womit das Geschäftsmodell in defensiven und technologisch sensiblen Nischenmärkten verankert ist. Analysten und Investoren sollten die Platzierung im Kontext von Branchenentwicklungen, Lieferkettenrisiken und möglichen Währungseinflüssen bewerten; ebenso sind die künftig berichteten Kennzahlen zur Kapazitätsauslastung und Margenentwicklung maßgeblich für die Bewertung. Die offiziell veröffentlichten Prospektunterlagen bleiben die maßgebliche Entscheidungsgrundlage; Anleger sollten vor einer Investition eine fundierte Prüfung vornehmen. Die erste Kursentwicklung bleibt abzuwarten. Marktteilnehmer reagieren voraussichtlich aufmerksam.

+2,56 % -10,34 % -19,60 % ISIN: DE000A420ZL4 WKN: A420ZL Intraday

5 Tage

Max electrovac direkt bei SMARTBROKER+ handeln Kauf Verkauf

Die electrovac Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,56 % und einem Kurs von 8,00EUR auf Lang & Schwarz (29. April 2026, 22:59 Uhr) gehandelt.