Nokia: Aufbruch dank KI & Patente – oder Fall durch Mobilfunksparte?

Die Analystenlandschaft rund um Nokia zeigt zuletzt ein geteiltes Bild: Während Jefferies das Kursziel von 8,80 auf 10,70 Euro anhob und die Einstufung auf „Buy“ bestätigte, blieb Barclays trotz einer Anhebung des Ziels von 5,20 auf 8,00 Euro bei „Underweight“. Jefferies-Analyst Janardan Menon sieht in einer beschleunigten Umsatzdynamik der Finnen eine Trendwende, die über 2026 hinaus anhalten könnte (Originalstudie 26.04.2026). Barclays’ Simon Coles passte nach den Zahlen zum ersten Quartal seine Schätzungen an: Für Nokias Geschäft mit IP- und optischen Netzwerken sieht er positive Impulse, für den traditionell kapitalintensiven Mobilfunkausrüster-Bereich hingegen weiterhin strukturelle Schwächen; die Bewertung spreche insgesamt gegen eine positive Einstufung (Studie 28.04.2026).

Hinter den Analystenmeinungen stehen handfeste strategische und operative Fragen. Nokia gliedert sein Geschäft grob in drei Segmente: Netzwerkinfrastruktur (NI), Mobilfunkausrüstung (MI) und Patente/Technologien (NT). Letzteres gilt als zuverlässiger Margentreiber: Patenteinnahmen generieren nach Unternehmensangaben konstante Erträge – in der Debatte werden Zahlen von rund 300 Mio. Euro Gewinn pro Jahr genannt. MI hingegen ist über Jahre hinweg mit hohen Investitionen und dünnen Margen belastet; Kritiker sprechen von verfehlter Strategie in der Mobilfunkoffensive, Marktanteilsverlusten gegenüber Ericsson und Huawei und anhaltender Unprofitabilität. Vor diesem Hintergrund wurde NT mit MI zusammengelegt – die konsolidierten Ergebnisse hätten in der jüngsten Periode jedoch hinter den Erwartungen und sogar hinter den früheren NT-Einzelzahlen zurückgelegen, so Beobachter.

Trotz der Sorgen gibt es Wachstumshoffnungen: Nokia ist stark im KI-Bereich engagiert und baut Kapazitäten für cloudnahe und KI-bezogene Produkte aus. Zudem verfügt das Unternehmen über ein umfangreiches Patentportfolio (circa 7.500 Patente), das als stabiler Cashflow-Generator gelten kann. Marktbeobachter diskutieren ein „Alles-oder-nichts“-Szenario: Gelingt die Wende in der Mobilfunksparte oder setzt sich das Wachstum in Netzinfrastruktur und KI durch, eröffnet das deutliches Aufwärtspotenzial; bleiben MI-Probleme bestehen, bleibt das Geschäftsmodell volatil und die Aktie risikobehaftet.

Fazit: Die Analysten sind sich über die Perspektive Nokias uneinig. Die jüngsten Kurszielanhebungen spiegeln verbesserte Umsatzprognosen für Teile des Geschäfts wider, doch operative Defizite in der Mobilfunkausrüstung und Bewertungsfragen halten skeptische Einschätzungen aufrecht. Für Anleger bedeutet das: Chancen durch KI- und Netzwerkwachstum, aber auch anhaltendes Risiko durch die Sanierung der Mobilfunksparte.

Die Nokia Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,89 % und einem Kurs von 10,75EUR auf Tradegate (30. April 2026, 08:00 Uhr) gehandelt.