Silberpreis
Silberpreis schießt um +1,24 % hoch – jetzt 72,21 USD
Silberpreis legt +1,24 % zu und erreicht 72,21 USD. Die Rally beschleunigt sich.
Silber Kursentwicklung
|Zeitraum
|Performance
|1 Woche
|-7,40 %
|1 Monat
|+2,69 %
|3 Monate
|-37,90 %
|1 Jahr
|+119,16 %
Zur Veranschaulichung: Vor 5 Jahren notierte Silber bei 26,08297USD. Aus einer Anlage von 10.000USD wäre bis heute bei einem Kurs von 72,21USD ein Wert von 27.684,7USD geworden – ein Gewinn von +176,85 %.
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Silber
Im wallstreetONLINE-Forum ist Silber-Sentiment gemischt: Kurzfristig Schmerz/Abwärtsdruck, doch technische Signale wie GD200 (aufwärts) und Stochastic unten liefern teils bullische Hinweise. Es gibt Ratschläge zu regelmäßigem physischen Nachkauf; vereinzelt Warnungen vor Euphorie nahe ATH. Öl-Impuls wird als möglicher Katalysator gesehen. Die Kursentwicklung der letzten 14 Tage ist volatil; klare Richtung fehlt.
Zur Silber Diskussion
Informationen zu Silber
Der Silberpreis wird von Zinsen, Dollarkurs und globaler Konjunktur geprägt. Als Industriemetall profitiert es von technologischen Trends, bleibt aber auch klassisches Krisenmetall.
ETCs auf Silber
|ETF
|Strategie
|Replikation
|Hebel
|TER
|Letzter Kurs
|Perf. %
|Long
|Vollständig
|1
|0,40
|355,45EUR
|-0,88 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,36
|126,04EUR
|+0,73 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,59
|257,46EUR
|-1,01 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,75
|369,66EUR
|-2,06 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,75
|97,56EUR
|-3,24 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,45
|572,60EUR
|-2,11 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,29
|372,92EUR
|-0,75 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,25
|75,38EUR
|-0,76 %
|Long
|1
|0,00
|125,61EUR
|+0,37 %
|Short
|Sampling
|1
|0,98
|9,418EUR
|+1,09 %
Ob ein Investment in Silber sinnvoll ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Entwicklung von Silber berücksichtigen. Neben charttechnischen Signalen und fundamentalen Treibern wie Zinsen oder Währungskursen können auch geopolitische Ereignisse Einfluss nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, um sich ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition über Silber-ETCs eine Überlegung wert sein, da hier ein einfacher und transparenter Zugang zum Markt möglich ist.