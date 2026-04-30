Silberpreis schießt um +1,24 % hoch – jetzt 72,21 USD

+1,24 %

USD

Silber Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -7,40 % 1 Monat +2,69 % 3 Monate -37,90 % 1 Jahr +119,16 %

Bullen dominieren den Handel: Silber legtzu und notiert bei 72,21. Damit bestätigt sich der intakte Aufwärtstrend, der kurzfristig neue Kursziele eröffnen könnte.

Zur Veranschaulichung: Vor 5 Jahren notierte Silber bei 26,08297USD. Aus einer Anlage von 10.000USD wäre bis heute bei einem Kurs von 72,21USD ein Wert von 27.684,7USD geworden – ein Gewinn von +176,85 %.

🔍 wallstreetONLINE-Community zu Silber

Im wallstreetONLINE-Forum ist Silber-Sentiment gemischt: Kurzfristig Schmerz/Abwärtsdruck, doch technische Signale wie GD200 (aufwärts) und Stochastic unten liefern teils bullische Hinweise. Es gibt Ratschläge zu regelmäßigem physischen Nachkauf; vereinzelt Warnungen vor Euphorie nahe ATH. Öl-Impuls wird als möglicher Katalysator gesehen. Die Kursentwicklung der letzten 14 Tage ist volatil; klare Richtung fehlt.