Nordex im Aufwind: Analysten heben Kursziele – bis 59 Euro

Jefferies hob sein Kursziel von 54 auf 57 Euro an und beließ die Einstufung bei "Buy". Analyst Constantin Hesse lobte in seiner Studie die gestiegene Qualität des Backlogs und betonte, dass Nordex die operativen Vorgaben solide umsetze. Auffällig sei zudem die verbesserte Profitabilität im Wartungsgeschäft, ein Segment, das zunehmend zu stabilen, margenträchtigen Erträgen beiträgt und die zyklischen Schwankungen des Neuanlagengeschäfts abfedern kann.

Nach den jüngsten Quartalszahlen haben mehrere Analystenhäuser ihre Bewertungen für Nordex bestätigt und teils Kursziele moderat angehoben. Die einheitliche Stoßrichtung: Das Management setzt die Vorgaben solide um, die Profitabilität verbessert sich – insbesondere im Servicebereich – und der Auftragsbestand ist qualitativ hochwertiger. Dennoch bestehen Unterschiede in der Bewertungsspanne der Institute.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Die Deutsche Bank erhöhte ihr Kursziel leicht von 58 auf 59 Euro und bestätigte ebenfalls das "Buy"-Rating. John Kim wertete das erste Quartal als gutes Ergebnis und sieht Nordex auf Kurs, das obere Ende seiner Zielspannen für 2026 zu erreichen. Infolgedessen passte die Bank ihre Schätzungen nach oben an, was die Erwartung untermauert, dass die Kombination aus robustem Auftragseingang und verbesserter operativer Effizienz die Profitabilitätsziele stützen wird.

Berenberg bekräftigte das "Buy"-Rating bei einem Kursziel von 50 Euro. Richard Dawson hob hervor, dass die Profitabilität die Erwartungen klar übertroffen habe und verwies zugleich auf einen Rekordauftragsbestand. Diese Mischung aus Nachfragecracker und Margenverbesserung interpretiert Berenberg als nachhaltigen Wachstumstreiber.

Goldman Sachs stuft Nordex ebenfalls mit "Buy" ein, mit einem Kursziel von 49,60 Euro. Ajay Patel charakterisierte das erste Quartal als ruhigen, aber gelungenen Jahresbeginn: Der positive Profitabilitätstrend habe sich fortgesetzt, was auf ein stabileres operatives Fundament hindeute.

In der Gesamtschau zeigen die Analystenkommentare ein weitgehend positives Bild: Nordex hat operative Fortschritte gemacht, der Wartungsbereich gewinnt an Bedeutung für die Ertragsstabilität, und der Auftragsbestand bietet Grundlage für künftige Umsätze. Die Bandbreite der Kursziele – von 49,60 bis 59 Euro – reflektiert allerdings unterschiedliche Bewertungsannahmen und Risikoprofile der Institute. Für Anleger heißt das: Bestätigte Ertragsverbesserungen und ein starker Auftragsbestand sind gute Nachrichten, dennoch bleiben Auslieferungslogistik, Projektfinanzierung und regulatorische Rahmenbedingungen zentrale Beobachtungspunkte für die weitere Kursentwicklung.

Die Nordex Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,04 % und einem Kurs von 46,44EUR auf Tradegate (30. April 2026, 08:00 Uhr) gehandelt.