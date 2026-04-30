GSK startet stark: Shingrix treibt Umsatz – Aktie gerät unter Druck

Trotz der Zahlen geriet die Aktie in London unter Druck und gab im frühen Handel rund drei Prozent nach. Marktteilnehmer und Analysten mahnen zur Vorsicht: JPMorgan sieht begrenzten Spielraum für positive Überraschungen, da der Quartalsaufschwung teilweise auf einen Lagerbestandseffekt bei Shingrix zurückzuführen sein dürfte. Solche einmaligen Effekte könnten die Nachhaltigkeit des Wachstums relativieren und die künftigen Prognosen belasten.

Der britische Pharmakonzern GSK ist mit einem soliden Start ins Jahr 2026 in Erscheinung getreten: Im ersten Quartal stieg der Umsatz im Jahresvergleich um zwei Prozent auf rund 7,6 Milliarden Pfund (etwa 8,8 Milliarden Euro), währungsbereinigt sogar um fünf Prozent und damit am oberen Ende der eigenen Jahresprognose. Treiber der Entwicklung waren vorrangig Medikamente gegen Krebs, HIV und Immunerkrankungen; besonders hervorzuheben ist das überraschend starke Abschneiden des Impfstoffs Shingrix gegen Gürtelrose. Das operative Ergebnis bereinigt um Sondereffekte legte zu: Bei konstanten Wechselkursen stieg der bereinigte operative Gewinn um zehn Prozent auf 2,65 Milliarden Pfund und übertraf damit die eigenen Erwartungen.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Neu an der Spitze steht seit Jahresbeginn Luke Miels, der das Ruder von Emma Walmsley übernommen hat. Miels betonte, dass GSK dank seiner Wachstumstreiber stark ins Jahr gestartet sei, räumte aber zugleich die zentrale Herausforderung ein: Die Pipeline müsse ausgebaut werden, um mittelfristig Einnahmeverluste auszulösenen Altprodukten – insbesondere einem wichtigen HIV-Medikament – auszugleichen. Als Maßnahmen werden sowohl Effizienzprogramme als auch eine verstärkte M&A-Aktivität diskutiert.

Konkret hat GSK bereits zu Jahresbeginn die 2,2 Milliarden Dollar schwere Übernahme des US-Biotechunternehmens RAPT Therapeutics vereinbart, das Therapien für entzündliche und immunologische Erkrankungen entwickelt. Zudem sicherte sich GSK in einer separaten Transaktion ein Mittel gegen pulmonale Hypertonie, was die strategische Ausrichtung auf Spezialtherapien unterstreicht.

Die Marktwahrnehmung bleibt dennoch zurückhaltend: Die DZ Bank senkte nach Vorlage der Quartalszahlen das Kursziel von 2.200 auf 2.100 Pence und bestätigte die Einstufung „Halten“. Analyst Elmar Kraus äußerte Zweifel an der erwarteten Profitabilitätsverbesserung und den mittelfristigen Umsatzzielen bis 2031 und will bis zum für die Jahresmitte angekündigten Strategie-Update an der Seitenlinie bleiben. Insgesamt präsentiert sich GSK operativ robust, steht aber vor der Aufgabe, nachhaltiges organisches Wachstum jenseits einmaliger Effekte zu sichern.

Die GSK Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -5,87 % und einem Kurs von 21,95EUR auf Tradegate (29. April 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.