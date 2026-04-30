BASF überrascht – doch hinter dem Boom steckt Angst

Belastend wirkten vor allem niedrigere Verkaufspreise sowie negative Währungseffekte aus dem US-Dollar und dem chinesischen Renminbi. Gleichzeitig entwickelte sich die Nachfrage stabil: In nahezu allen Segmenten legten die Absatzmengen zu, insbesondere in China. Zusätzlich profitierte BASF im März von kurzfristigen Mehrbestellungen, da Kunden angesichts des Iran-Konflikts und möglicher Engpässe entlang der wichtigen Handelsroute durch die Straße von Hormus ihre Lager aufstockten.

Der Chemiekonzern BASF ist mit einem gemischten Start ins Jahr 2026 gegangen. Während der Umsatz im ersten Quartal leicht zurückging, konnte der Gewinn überraschend gesteigert und die Erwartungen am Markt übertroffen werden. Unter dem Strich entfielen auf die Aktionäre 927 Millionen Euro, nach 808 Millionen Euro im Vorjahreszeitraum. Das Ergebnis je Aktie stieg auf 1,06 Euro. Der Umsatz sank hingegen um rund drei Prozent auf 16,02 Milliarden Euro, blieb damit aber über den Analystenschätzungen.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Operativ blieb das Bild durchwachsen. Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen sank um 5,6 Prozent auf 2,36 Milliarden Euro, lag damit jedoch über den Erwartungen. "Ohne währungsbedingte Belastungen von mehr als 100 Millionen Euro hätte das EBITDA vor Sondereinflüssen das Niveau des Vorjahresquartals erreicht", sagte Finanzchef Dirk Elvermann.

Mit Blick auf den weiteren Jahresverlauf hält BASF an seiner Prognose fest. Der Konzern erwartet weiterhin ein bereinigtes EBITDA zwischen 6,2 und 7,0 Milliarden Euro sowie einen Free Cashflow von 1,5 bis 2,3 Milliarden Euro. Gleichzeitig verweist das Unternehmen auf erhebliche Unsicherheiten, insbesondere durch geopolitische Spannungen im Nahen Osten, mögliche Störungen globaler Lieferketten sowie schwankende Energie- und Rohstoffpreise.

Neben den kurzfristigen Risiken wächst auch der strukturelle Druck. Konzernchef Markus Kamieth warnte vor zunehmendem Wettbewerb aus China und sprach von unfairen Handelspraktiken. "An vielen Stellen wird von chinesischen Unternehmen nicht sauber gespielt", sagte er. Hintergrund seien massive Überkapazitäten, die dazu führten, dass Produkte teilweise unter den Produktionskosten auf den europäischen Markt gelangten.

Damit bleibt die Lage für BASF angespannt: Eine robuste Nachfrage trifft auf Preisdruck, Währungsbelastungen und geopolitische Risiken – eine Kombination, die auch in den kommenden Quartalen für Schwankungen sorgen dürfte. Nach Vorlage des Zahlenwerks fiel die BASF-Aktie auf Tradegate znächst um 3,5 Prozent.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion





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