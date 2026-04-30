Hypoport: Union kurz über 5% – Goldman unter der Meldeschwelle

Hypoport SE verzeichnet Ende April mehrere meldepflichtige Veränderungen bei Großaktionären: Mitteilungen von Union Investment Privatfonds GmbH und The Goldman Sachs Group dokumentieren kurzfristige Verschiebungen bei direkt gehaltenen Aktien und bei instrumentellen Rechten (z. B. Wertpapierleihe, Swaps), ohne dass eine einheitliche Kontrollstruktur angegeben wird. Die Gesamtzahl der nach § 41 WpHG maßgeblichen Stimmrechte bleibt in allen Mitteilungen konstant bei 6.872.164. Union Investment: Zwischen dem 23. und 24. April 2026 bewegte sich die Beteiligung der Union Investment an der Hypoport-Aktie knapp um die 5‑Prozent‑Schwelle. In der Meldung vom 27. April (Stichtag 23.4.) weist Union Investment direkt 359.903 Stimmen aus, was 5,24 % der Stimmrechte entspricht; hinzu kommen Instrumente (vornehmlich Wertpapierleihe) mit 100.097 Stimmen (1,46 %), so dass sich eine kumulierte Quote von 6,69 % ergibt. In einer späteren Mitteilung vom 28. April (Stichtag 24.4.) sank der auf direkte Stimmrechte entfallende Anteil auf 343.303 Stimmen (4,9956 %), während die instrumentellen Rechte durch Wertpapierleihe auf 116.697 Stimmen (1,70 %) kletterten. Die kumulierte Gesamtquote bleibt mit 6,69 % unverändert — die Veränderung spiegelt somit eine Umschichtung zwischen direkten Anteilen und geliehenen Papieren wider und führte kurzzeitig zum Unter- bzw. Überschreiten der 5‑%‑Meldegrenze für direkte Stimmrechte.

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