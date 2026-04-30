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    Hypoport: Union kurz über 5% – Goldman unter der Meldeschwelle

    Hypoport: Union kurz über 5% – Goldman unter der Meldeschwelle
    Foto: Hypoport SE

    Hypoport SE verzeichnet Ende April mehrere meldepflichtige Veränderungen bei Großaktionären: Mitteilungen von Union Investment Privatfonds GmbH und The Goldman Sachs Group dokumentieren kurzfristige Verschiebungen bei direkt gehaltenen Aktien und bei instrumentellen Rechten (z. B. Wertpapierleihe, Swaps), ohne dass eine einheitliche Kontrollstruktur angegeben wird. Die Gesamtzahl der nach § 41 WpHG maßgeblichen Stimmrechte bleibt in allen Mitteilungen konstant bei 6.872.164.

    Union Investment: Zwischen dem 23. und 24. April 2026 bewegte sich die Beteiligung der Union Investment an der Hypoport-Aktie knapp um die 5‑Prozent‑Schwelle. In der Meldung vom 27. April (Stichtag 23.4.) weist Union Investment direkt 359.903 Stimmen aus, was 5,24 % der Stimmrechte entspricht; hinzu kommen Instrumente (vornehmlich Wertpapierleihe) mit 100.097 Stimmen (1,46 %), so dass sich eine kumulierte Quote von 6,69 % ergibt. In einer späteren Mitteilung vom 28. April (Stichtag 24.4.) sank der auf direkte Stimmrechte entfallende Anteil auf 343.303 Stimmen (4,9956 %), während die instrumentellen Rechte durch Wertpapierleihe auf 116.697 Stimmen (1,70 %) kletterten. Die kumulierte Gesamtquote bleibt mit 6,69 % unverändert — die Veränderung spiegelt somit eine Umschichtung zwischen direkten Anteilen und geliehenen Papieren wider und führte kurzzeitig zum Unter- bzw. Überschreiten der 5‑%‑Meldegrenze für direkte Stimmrechte.

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    Goldman Sachs: In einer Meldung vom 27. April (Stichtag 22.4.) weist The Goldman Sachs Group eine deutlich reduzierte instrumentelle Position aus. Direkte Stimmrechte betragen 3.765 Aktien (0,05 %). Instrumente summieren sich zu 4,77 % (aufgeschlüsselt u. a. in Rückrufrechte/Nutzungsrechte mit 3,23 % sowie Swaps und Bezugsrechtsoptionen mit 1,54 %). Die kumulierte Quote liegt damit bei 4,82 %, nachdem in einer früheren Mitteilung noch 5,75 % gemeldet worden waren. Goldman fällt damit unter die kombinierte 5‑%‑Schwelle.

    Bewertung und Kontext: Beide Meldungen deuten auf Umschichtungen und auf den Einsatz flexibler Finanzinstrumente (Wertpapierleihe, Swaps, Rückrufrechte) hin, die Stimmrechtsquoten kurzfristig beeinflussen können. Für Union Investment führte dies zu einem kurzzeitigen Überschreiten der 5‑%‑Grenze bei direkten Rechten; bei Goldman sank die instrumentelle Exposition unter die Meldepflichtgrenze von 5 % kombiniert. Solche Veränderungen sind in der Fonds- und Bankenverwaltung üblich und können aus Portfolioanpassungen, Sicherungsgeschäften oder Kredit-/Leihabwicklungen resultieren. Für Investoren bedeuten sie erhöhte Transparenz über Stimmrechtsverteilungen und mögliche Veränderungen bei der Einflussnahme auf Hypoport.



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    Die HYPOPORT Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -4,40 % und einem Kurs von 83,65EUR auf Tradegate (29. April 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.



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