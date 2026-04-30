VW will radikal sparen: 50.000 Jobs, 1 Million Fahrzeuge weniger

Kernpunkte des angestrebten Umbauprogramms sind eine Straffung des Produktportfolios, weniger Plattformen und Technologien sowie eine klarere Rollenverteilung zwischen Konzern, Marken und Regionen, um Ressourcen zielgerichteter einzusetzen. Konkrete Einsparsummen nannte VW nicht; der Aufsichtsrat wurde lediglich unterrichtet, ohne Beschlüsse zu fassen. Zugleich soll eine neue Analyse der Unternehmensberatung Boston Consulting vorgestellt worden sein.

Volkswagen verschärft seine Sparpläne und legt ein neues Zielbild für 2030 vor. In einer internen Management-Information, die der dpa vorliegt, warnte Finanzvorstand Arno Antlitz, die bisherigen Effizienzprogramme reichten im aktuellen Umfeld nicht aus: „Wir müssen unser Geschäftsmodell grundlegend verändern und strukturelle, nachhaltige Verbesserungen erzielen.“ Konzernchef Oliver Blume betont, die Group habe zwar eine „starke Substanz“, verdiene aber zu wenig an ihren Fahrzeugen, um die Zukunft nachhaltig zu finanzieren.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Der Konzern plant, globale Produktionskapazitäten um rund eine Million Fahrzeuge auf dauerhaft neun Millionen pro Jahr zu reduzieren – nahe dem Absatzniveau von 2025 (8,98 Mio.). Blume machte deutlich, Überkapazitäten seien langfristig nicht tragfähig, schloss Werksschließungen aber nicht als einziges Mittel ab: „Es gibt intelligentere Methoden, als gleich ein Werk zu schließen.“ Niedersachsens Ministerpräsident Olaf Lies, mit Beteiligungs- und Vetorechten bei VW, sprach sich klar gegen Schließungen in Europa aus und regte an, die Produktion chinesischer Modelle in deutschen Werken zu prüfen.

Die Spar- und Umstrukturierungspläne betreffen auch die Marken: Audi, das bereits ein eigenes Sparpaket und den Abbau von bis zu 7.500 Stellen startet, muss weiter Kosten senken und Komplexität reduzieren, so Audi-Chef Gernot Döllner. Beim derzeitigen Stellenabbau kommt Audi voran: Bis 2027 sollen bis zu 6.000 Stellen wegfallen; rund 70 Prozent dieser Anpassungen sind bereits umgesetzt oder vertraglich fixiert. Insgesamt baut VW in Deutschland bis 2030 etwa 50.000 Stellen ab; betriebsbedingte Kündigungen sind mit der IG Metall bis dahin ausgeschlossen, der Abbau erfolgt überwiegend sozialverträglich über Altersteilzeit und Abfindungen.

Der operative Druck steigt durch rückläufige Verkäufe: Im ersten Quartal gingen die Auslieferungen der Konzernmarken weltweit um vier Prozent auf 2,05 Millionen Fahrzeuge zurück, vor allem in China und Nordamerika. Antlitz präsentiert die Quartalszahlen in einer Analysten- und Pressekonferenz. Trotz der Herausforderungen zeigen Analysten Rückenwind: Jefferies stuft VW mit „Buy“ und Kursziel 130 Euro ein; Barclays belässt die Einstufung auf „Overweight“ mit Kursziel 125 Euro.

Die Volkswagen (VW) Vz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,02 % und einem Kurs von 86,02EUR auf Tradegate (30. April 2026, 08:03 Uhr) gehandelt.