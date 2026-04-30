Goldman rät 'Buy' – RWE profitiert: Kursziel rauf, Rückkäufe laufen

Parallel zu der Broker-Einschätzung meldete RWE Details zu seinem laufenden Aktienrückkaufprogramm (Aktienrückkaufprogramm 2024–2026, Tranche Nr. 3). In der Woche vom 20. bis 24. April 2026 erwarb das von RWE beauftragte Kreditinstitut insgesamt 352.132 Aktien über Xetra. Die täglichen Volumina und gewichteten Durchschnittskurse lagen wie folgt: 20. April 72.935 Stück zu 57,1325 Euro (Aggregat 4,166.958,89 Euro), 21. April 71.371 Stück zu 58,3801 Euro (4,166.646,12 Euro), 22. April 69.669 Stück zu 59,6884 Euro (4,158.431,14 Euro), 23. April 68.742 Stück zu 60,2862 Euro (4,144.193,96 Euro) und 24. April 69.415 Stück zu 60,0276 Euro (4,166.815,85 Euro). Seit Beginn der dritten Tranche am 2. Dezember 2025 wurden bis einschließlich 24. April 2026 insgesamt 7.727.454 Aktien zurückgekauft.

Goldman Sachs hat in einer Branchenanalyse die Perspektive für RWE aufgewertet: Das Kursziel wurde von 63,50 auf 68,00 Euro erhöht, die Empfehlung bleibt jedoch auf „Buy“. Analyst Alberto Gandolfi stellte in der am 27. April 2026 veröffentlichten Studie Energiesicherheit in den Mittelpunkt seiner Einschätzung. Er sieht Europas Versorger als Kernakteure der bevorstehenden Elektrifizierungswelle – ein Trend, der Unternehmen mit großer Erzeugungs- und Netzkompetenz wie RWE strukturell begünstige.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Die Kombination aus Analystenlob und aktivem Aktienrückkauf ist aus marktwirtschaftlicher Sicht signalstark. Die Anhebung des Kursziels von Goldman Sachs untermauert eine positive Einschätzung der Profitabilitäts- und Wachstumschancen von RWE im Kontext der energiepolitischen Transformation: Versorger profitieren von verstärkten Investitionen in Erzeugungs- und Speicherinfrastruktur sowie vom Aus- und Umbau der Elektrizitätsnetze. Ein „Buy“-Rating signalisiert weiterhin Erwartungen an überdurchschnittliche Renditen gegenüber dem Markt.

Der Rückkauf reduziert die frei zirkulierenden Aktien, dürfte das Ergebnis je Aktie (EPS) stützen und ist ein kurzfristiger Kursstützer. Gleichzeitig zeigt das Programm, dass das Management eigene Aktienkäufe als effiziente Kapitalallokation erachtet – sofern diese nicht zulasten notwendiger Investitionen in erneuerbare Erzeugung und Netze gehen. Für Anleger bleiben zwei Aspekte zentral: die operative Umsetzung der Dekarbonisierungs- und Ausbaupläne sowie die konjunkturellen und regulatorischen Rahmenbedingungen, die die Rentabilität der Versorgerbranche bestimmen.

Die Meldungen wurden über dpa-AFX Broker sowie den EQS-Distributionsservice verbreitet; die Bekanntmachung zum Rückkauf datiert vom 28. April 2026.

Die RWE Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,03 % und einem Kurs von 60,30EUR auf Tradegate (30. April 2026, 08:03 Uhr) gehandelt.