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    BBVA startet mit überraschend viel Gewinn ins Jahr

    Für Sie zusammengefasst
    • BBVA Überschuss im ersten Quartal etwa elf Prozent
    • Erträge wuchsen auf 10,7 Milliarden Euro plus 14 Prozent
    • Aktienkurs seit Zahlen um rund sechzehn Prozent gefallen
    BBVA startet mit überraschend viel Gewinn ins Jahr
    Foto: Arne Dedert - DPA

    MADRID (dpa-AFX) - Ein deutlicher Anstieg von Zinsüberschuss und Provisionen haben der spanischen Großbank BBVA zu einem überraschend starken Jahresstart verholfen. Der Überschuss kletterte im ersten Quartal im Jahresvergleich um rund elf Prozent auf knapp 3 Milliarden Euro, wie das im Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 notierte Unternehmen am Donnerstag mitteilte. Damit übertraf der Konzern die durchschnittliche Analystenschätzung.

    Die Erträge der Bank wuchsen um gut 14 Prozent auf 10,7 Milliarden Euro. Dabei legte der Zinsüberschuss um 18 Prozent auf mehr als 7,5 Milliarden Euro zu, und die Provisionseinnahmen stiegen um knapp 10 Prozent auf fast 2,3 Milliarden Euro. Beides half höhere Wertberichtigungen und Rückstellungen mehr als auszugleichen. Dabei profitierte die Bank beim Zinsergebnis trotz des rückläufigen Zinsniveaus von einem Kreditwachstum in der spanischen Heimat sowie im wichtigen Markt Mexiko, in dem der Zinsüberschuss deutlicher wuchs als in Spanien.

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    Am Aktienmarkt hatte das BBVA-Papier seit Veröffentlichung der Jahreszahlen für Anfang Februar einen eher schlechten Stand. Seither ging es um rund 16 Prozent nach unten. Allerdings hatten die Aktien zuvor auch einen starken Lauf hingelegt und ein Rekordhoch von 22,33 Euro erreicht. Zuletzt hatte dann noch der Iran-Krieg Sorgen um die Weltwirtschaft geweckt und die Aktienkurse von Banken allgemein belastet./mis/stw/jha/

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur BBVA Aktie

    Die BBVA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,24 % und einem Kurs von 18,81 auf Tradegate (30. April 2026, 08:03 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der BBVA Aktie um +2,52 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +4,22 %.

    Die Marktkapitalisierung von BBVA bezifferte sich zuletzt auf 108,17 Mrd..

    BBVA zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,9720. Das entsprach einer Dividendenrendite von 5,1400 %.

    Die letzten 10 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 21,300EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 20,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 23,000EUR was eine Bandbreite von +5,26 %/+21,05 % bedeutet.




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