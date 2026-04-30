BBVA startet mit überraschend viel Gewinn ins Jahr

Am Aktienmarkt hatte das BBVA-Papier seit Veröffentlichung der Jahreszahlen für Anfang Februar einen eher schlechten Stand. Seither ging es um rund 16 Prozent nach unten. Allerdings hatten die Aktien zuvor auch einen starken Lauf hingelegt und ein Rekordhoch von 22,33 Euro erreicht. Zuletzt hatte dann noch der Iran-Krieg Sorgen um die Weltwirtschaft geweckt und die Aktienkurse von Banken allgemein belastet./mis/stw/jha/

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur BBVA Aktie

Die BBVA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,24 % und einem Kurs von 18,81 auf Tradegate (30. April 2026, 08:03 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der BBVA Aktie um +2,52 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +4,22 %.

Die Marktkapitalisierung von BBVA bezifferte sich zuletzt auf 108,17 Mrd..

BBVA zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,9720. Das entsprach einer Dividendenrendite von 5,1400 %.

Die letzten 10 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 21,300EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 20,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 23,000EUR was eine Bandbreite von +5,26 %/+21,05 % bedeutet.