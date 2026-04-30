Evotec macht klar Schiff: Aufsichtsrat neu, MAK‑Pakt und Gates‑Millionen

Wesentlich für die Unternehmenssteuerung ist eine kürzlich geschlossene Kooperationsvereinbarung mit dem Großaktionär MAK Capital Fund LP. MAK verpflichtete sich zu üblichen Abstimmungs- und Kooperationspflichten; das Papier spricht von „konstruktiven Gesprächen“ und einem beiderseitigen Willen zu offenem Dialog. Evotecs Aufsichtsratsvorsitzende Prof. Dr. Iris Löw‑Friedrich wie auch MAK‑Geschäftsführer Michael A. Kaufman begrüßten die Einigung als Beitrag zur Stabilität der Unternehmensführung. Aus marktwirtschaftlicher Perspektive zielt die Vereinbarung darauf ab, Unsicherheit in Bezug auf Aktionärsaktivitäten zu reduzieren und die Umsetzung strategischer Transformationsmaßnahmen zu erleichtern.

Evotec steht gleichzeitig im Zeichen operativer Berichterstattung, Governance-Neuordnung und strategischer Förderpartnerschaften. Der Hamburger Wirkstoffforscher kündigte am 29. April an, Dr. Wolfgang Hofmann der Hauptversammlung am 11. Juni 2026 als unabhängiges Mitglied des Aufsichtsrats vorzuschlagen. Parallel ist die bereits kommunizierte Nominierung von Dieter Weinand zum Aufsichtsratsvorsitz vorgesehen; zudem soll das Gremium von sechs auf sieben Mitglieder aufgestockt werden. Vorstand und Aufsichtsrat betonen, die Verstärkung solle Aufsichts- und Governance-Kompetenzen erweitern und die laufende Transformation des Unternehmens zur langfristigen Wertsteigerung unterstützen.

Operativ steht kurzfristig die Veröffentlichung der Quartalszahlen an: Evotec lädt für den 6. Mai 2026 zu einem Webcast und einer englischsprachigen Telefonkonferenz, in der das erste Quartal präsentiert und der Geschäftsverlauf erläutert wird. Für Investoren ist der Termin relevant, um Einschätzungen zu Umsatz, EBITDA und F&E‑Aufwendungen zu aktualisieren.

Parallel dazu stärkt Evotec sein wissenschaftliches Profil: Am 30. April gab das Unternehmen zwei Förderzusagen der Bill & Melinda Gates Foundation bekannt – 4,9 Mio. USD über 25 Monate sowie 5,0 Mio. USD über 24 Monate. Die Mittel dienen der Identifizierung neuartiger Small‑Molecule‑Kandidaten und der nicht‑klinischen Charakterisierung vielversprechender Wirkstoffkombinationen für Tuberkulose, darunter potenziell langwirksame Injektionspräparate. Evotec will dabei KI‑gestützte Wirkstoffforschung und translationale Plattformen einsetzen, um Entwicklungskosten zu senken und die klinische Erfolgschance zu erhöhen.

Insgesamt unterstreichen die Meldungen Evotecs Dualität: Governance‑Klärung und Aktionärskooperation sollen kurzfristig Vertrauen schaffen, während Fördermittel und technologische Plattformen die wissenschaftliche Pipeline stärken. Für Anleger bleiben Quartalszahlen sowie die Abstimmungen auf der Hauptversammlung wichtige Ereignisse, um die Folgen für Strategie, Kapitalverwendung und Unternehmensbewertung zu beurteilen.

Die Evotec Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,99 % und einem Kurs von 5,08EUR auf Tradegate (30. April 2026, 08:00 Uhr) gehandelt.