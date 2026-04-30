YOC: Umsatz steigt, Gewinn stürzt – Analysten sehen Kaufchance

Ursache der Ergebnisdelle war vor allem ein deutlicher Rückgang der Rohertragsmarge infolge gestiegener Kosten in Demand‑ und Supply‑Bereichen, höherer Einkaufskosten externer Services sowie temporärer Sondereffekte. Das Management beziffert den hieraus resultierenden negativen Ergebnisbeitrag auf rund 1,8 Mio. EUR; Wechselkurseffekte, insbesondere die Abschwächung des US‑Dollars, belasteten zusätzlich um etwa 0,5 Mio. EUR. Die Quartalsverläufe waren volatil: Während Q2 und Q3 deutliches Wachstum zeigten, schwächte sich das Geschäft im vierten Quartal vor allem in Deutschland ab. Das internationale Geschäft entwickelte sich mit einem Umsatzplus von rund 15–16 Prozent deutlich dynamischer, während Deutschland leicht rückläufig war.

Die YOC AG hat sich 2025 in einem schwierigen Marktumfeld behauptet: Der Konzernumsatz stieg um sechs Prozent auf 37,1 Mio. EUR, das EBITDA fiel jedoch deutlich von 5,2 Mio. EUR auf 2,4 Mio. EUR, das Konzernergebnis erreichte -0,4 Mio. EUR (2024: 3,7 Mio. EUR). Der Geschäftsbericht bestätigt die vorab kommunizierten Eckdaten und liefert zusätzliche Segment‑ und Margeninformationen.

Auf Segmentebene zeigt die Montega‑Analyse eine Zweiteilung: Das nationale Geschäft lieferte ein EBITDA von 5,3 Mio. EUR (Vj. 7,0 Mio. EUR) bei marginalem Umsatzrückgang, das internationale Segment wuchs umsatzseitig auf etwa 17,7 Mio. EUR, wurde aber durch Anlaufkosten für den Markteintritt in Schweden belastet. Positiv hervorzuheben sind Stabilität im operativen Cashflow (rund 3,8–3,9 Mio. EUR) sowie eine solide Liquiditätsposition von 4,1 Mio. EUR Cash plus 1,5 Mio. EUR ungenutzter Kontokorrentlinien.

Strategisch investierte YOC 2025 verstärkt in die technologische Plattform, KI‑basierte Lösungen und den Ausbau von Connected TV als neuen Umsatzkanal; die Investitionen stiegen um acht Prozent auf 2,6 Mio. EUR. Für 2026 prognostiziert das Management einen Umsatz zwischen 39,0 und 41,0 Mio. EUR, ein EBITDA von 3,0 bis 4,5 Mio. EUR und ein Konzernergebnis zwischen null und 1,5 Mio. EUR.

Analysten wie Montega bewerten die Marginbelastungen zum Großteil als einmalig und sehen nach Bereinigung eine Erholungschance: Skaleneffekte des VIS.X‑Modells, die Absatzdynamik international und die saubere Bilanz zeichnen ein positives Chance‑Risiko‑Profil. Die Montega‑Studie unterstreicht diese Einschätzung, spricht eine Kaufen‑Empfehlung aus und setzt ein 12‑Monats‑Kursziel von 15,00 EUR. Begründet wird dies mit der erwarteten Margen‑Normalisierung, Skalierungseffekten im internationalen Wachstum sowie der attraktiven Bewertung (EV/EBITDA 2026e von rund 5,4x). Dennoch bleiben Risiken bestehen: Ein anhaltender Margendruck durch höhere Vermittlungsvergütungen, langsameres CTV‑Wachstum, weitere Währungsbelastungen oder zusätzliche Anlaufkosten könnten die Erholung verzögern. Insgesamt bietet YOC nach Auffassung der Analysten ein ausgewogenes Chance‑Risiko‑Verhältnis. Investor:innen sollten Entwicklung der Rohertragsmarge und CTV‑Monetarisierung genau beobachten und Marktbedingungen berücksichtigen.

Die YOC Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,16 % und einem Kurs von 6,84EUR auf Tradegate (29. April 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.