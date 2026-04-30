PUMA startet stark ins Jahr 2024 – Vorratsabbau stärkt Ausblick 2026

Umsatz Q1 2026 währungsbereinigt -1,0% auf €1.863,8 Mio (in Euro -6,3%); Abbau erhöhter Vorratsbestände hat den Umsatz teilweise gestützt.

Rohertragsmarge stieg um 60 Basispunkte auf 47,7%; EBIT erhöhte sich um 19,6% auf €51,9 Mio (inkl. Einmaleffekte von €-12,6 Mio), bereinigtes EBIT €64,4 Mio.

Vorräte sanken um 8,6% auf €1.898,0 Mio; Working Capital ging um 9,7% zurück; PUMA erwartet Normalisierung der Bestände bis Ende 2026.

Freier Cashflow saisonal negativ bei €-201,4 Mio, aber deutlich verbessert vs. Vorjahr (Q1 2025: €-737,6 Mio); Nettoverschuldung saisonal auf €1.357,6 Mio gestiegen.

Liquide Mittel plus verfügbare Kreditlinien belaufen sich auf €1.104,7 Mio und geben ausreichenden finanziellen Spielraum; geplante CAPEX 2026 rund €200 Mio.

Ausblick 2026 bestätigt: währungsbereinigter Umsatzrückgang im niedrigen bis mittleren einstelligen Prozentbereich; erwartetes EBIT zwischen €-50 Mio und €-150 Mio.

Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Quartalsfinanzbericht (Stichtag Q1), bei PUMA ist am 30.04.2026.

Der Kurs von PUMA lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 24,795EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +1,10 % im Plus.

14 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 24,610EUR das entspricht einem Minus von -0,75 % seit der Veröffentlichung.

Der Index MDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 29.695,73PKT (-0,73 %).





