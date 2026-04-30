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    elumeo SE: Nach Restrukturierung profitabel – Umsatzziel 2025 übertroffen

    Elumeo SE meldet nach tiefgreifender Restrukturierung die Rückkehr in die Gewinnzone – mit sinkenden Kosten, wachsender Effizienz und Rückenwind durch KI.

    elumeo SE: Nach Restrukturierung profitabel – Umsatzziel 2025 übertroffen
    Foto: maroke - stock.adobe.com
    • Elumeo SE kehrt nach erfolgreicher Restrukturierung auf Basis vorläufiger Zahlen zur Profitabilität zurück
    • Das bereinigte EBITDA verbessert sich 2025 deutlich auf EUR -0,5 Mio. (2024: EUR -1,0 Mio.) und die Quartale ab Q2/2025 sind profitabel
    • Gesamtkosten sinken um 11,4% auf EUR 23,7 Mio., gegenüber 2023 um 20,8%, was eine deutliche Kostensenkung darstellt
    • Umsatz 2025 sinkt nur um 9,1% auf EUR 39,4 Mio., liegt aber über den erwarteten Rückgang von 10-15%
    • Internationalisierung 2.0 in Spanien und Italien wächst 2025 um 143% auf EUR 1,0 Mio., trotz Umsatzrückgang im Q3
    • Für 2026 wird eine stabile bis leicht steigende Bruttomarge (47-49%) und eine Umsatzspanne von -7% bis +10% erwartet, mit Fokus auf Effizienzsteigerungen durch KI

    Der Kurs von elumeo lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 1,8400EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +0,55 % im Plus.
    3 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 1,9500EUR das entspricht einem Plus von +5,98 % seit der Veröffentlichung.


    elumeo

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    ISIN:DE000A11Q059WKN:A11Q05
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